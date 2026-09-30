警國安處共拘5人　包括網媒「爆炸頭」　涉發佈假消息煽動

今日（30日）早上7時，警方國安處採取行動，拘捕網媒「爆炸頭」記者鄧浩榮，涉嫌發佈假消息煽動。



消息稱，警方國安處今日（9月30日）早上拘捕兩名人士，涉及831太子站外散播假訊息煽動，當中包括在佐敦區拘捕網媒「爆炸頭」。連同較早前的拘捕行動，國安處最少已拘捕了5名人士。

警方較早前的訊息透露，8月31日晚上有人於港鐵太子站外手持花束站立，悼念反中亂港份子口中所謂的「831事件」，期間有人叫喊具煽動性口號，更有反政府網媒記者手持黃傘在現場直播報導事件。

警務處國家安全處首先在9月3日在港島及九龍區採取執法行動，以涉嫌違反《維護國家安全條例》第24條，即「出於煽動意圖作出具煽動意圖的作為」罪，拘捕兩名本地男子及一名本地女子，3名被捕人士年齡介乎33至79歲。其中二人為「旺角鳩嗚團」成員陳冠旭及前區議員馮競文。

警方國安處拘捕網媒「爆炸頭」記者鄧浩榮，涉嫌發佈假消息煽動。（警方圖片）

警方國安處拘捕網媒「爆炸頭」記者鄧浩榮，涉嫌發佈假消息煽動。（警方圖片）

《Boom News - 爆炸頭》主要由獨立記者鄧浩榮營運，其綽號為「爆炸頭」、「爆爆」或「Bobby」。鄧浩榮畢業於香港中文大學，過去曾擔任「中大學生報」及「高登新聞台」的記者。他於 2020 年開始發展個人網台、自媒體及youtube頻道，並以「爆炸頭」為品牌名稱。