呈祥道的士司機暈倒．車CAM｜無人駕駛半分鐘　乘客驚惶拍打叫喚

本周一（28日）中午，一輛載客的士在長沙灣呈祥道因為66歲司機昏迷，失事撞壆。今日網上流傳一條車廂內的車CAM，拍到涉事司機在行駛途中不省人事，車上4名乘客驚惶叫喚，甚至拍打其面頰及手臂也沒有反應，的士「無人駕駛」逾半分鐘，左搖右擺極度驚險，幸最終乘客將它煞停，擦撞石壆，慌忙求助。



司機頭部和雙手垂下，車上4人未有為意。（網上截圖）

的士上載有3女1男乘客，片段長約53秒，甫開始司機的頭部和雙手均已垂下，並無意識，而乘客初時亦未為意，直至車身搖晃才驚覺事故。前座男乘客和後座中間女乘客連忙拍喚司機，二人分別拍打其手臂和面頰，但司機絲毫沒有反應，各人也面露惶恐的神情。

的士在「無人駕駛」下左搖右擺，車上4人互相碰撞，相當危險。各人伸手嘗試控制軚盤及拉手掣，最終約半分鐘後的士緩緩停下，乘客向途經駕駛者招手求助，片段至此結束。

+ 5

事發於本周一（28日）中午12時17分，警方接獲一名的士女乘客報案，指其乘坐之的士駛經呈祥道近荔枝角醫院變電站對開時，司機突然暈倒並失控「自炒」撞向路壆。救援人員到場，發現66歲姓李男司機陷入昏迷，他身上沒有表面傷痕，由救護車送往明愛醫院搶救。

現場可見，小露寳的士前輪爆胎，車身沒有明顯損毀；車尾及車廂內均載有行李箱，車上4名乘客幸無受傷，事後安排轉乘另一輛的士離開。

小露寳的士的車尾箱裝有多件行李。（馬耀文攝）

警方在場調查。（馬耀文攝）

乘客有驚無險，事後轉車離開。（馬耀文攝）

警員在場調查。（馬耀文攝）