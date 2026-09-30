警方「放蛇」搗上水賭檔　檢釣魚機百家樂等拘56人

警方一連兩日（29至30日）展開反賭博行動，大埔警區反黑組探員針對上水區由黑社會操控的非法賭檔，「放蛇」突擊搜查多個處所，合共拘捕56人，檢獲釣魚機、百家樂及麻雀枱等賭具，檢獲約2.4萬元現金。



警方於行動中檢獲一批賭具及遊戲機。（蔡正邦攝）

大埔反黑組於上水區展開反賭博行動，於5處地點搗破釣魚機賭場、百家樂賭場及麻雀檔。（蔡正邦攝）

遊戲機中心內設有釣魚機、百家樂機等遊戲機。（警方圖片）

大埔警區反三合會行動組第二隊主管督察鄭善文表示，警方早前發現有三合會成員在上水區一間遊戲機中心經營非法賭博。有人在機舖「打機」賺取積分後，向其他顧客出售積分，然後協助其他顧客將積分兌換成現金，從中賺取差價獲利。

警方派員「放蛇」潛入機舖搜集情報，至昨日掩至遊戲機中心拘捕4人，包括2男2女（年齡介乎30至76歲），當中1人為三合會骨幹成員。他們涉嫌「經營非法賭博場所」及「協助及教唆經營賭博場所」被捕。據悉涉事場所已經營約1個半月。

除遊戲機中心外，警方調查亦顯示同一個三合會團夥在區內經營多個非法賭檔。反黑組聯同重案組及特別職務隊人員隨後突擊搜查上水區多個唐樓單位，搗破4處懷疑非法賭博場所，包括釣魚機賭場、百家樂賭場及麻雀檔。

行動中，警方共檢獲11部釣魚機、2張麻雀枱、1張百家樂枱、約2.4萬元現金及一批賭具。警方在上述4個場所以涉嫌「經營非法賭博場所」及「在賭博場所內賭博」再拘捕52人，包括26男26女，被捕人士年齡介乎26至80歲。

警方指出，一連兩日的行動合共拘捕56人，當中5名被捕人士已被落案起訴，於今日在粉嶺裁判法院提堂，其餘被捕人士正被扣留調查。

警方重申，根據第148章《賭博條例》，經營賭博場所屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及監禁7年；而在非法賭博場所內賭博，最高可被罰款3萬元及監禁9個月。警方將繼續嚴正執法，打擊一切非法活動。