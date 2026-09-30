新田公路3車相撞釀3傷　客貨車翻側車頭變廢鐵　男子坐車身待援

新田公路發生車禍。今日（30日）下午5時許，兩輛客貨車及一輛中型貨車，同沿新田公路往元朗方向行駛，途至近米埔新村附近時發生碰撞。意外中，共有3人受傷，警方現正調查車禍起因。
運輸署表示因交通意外，新田公路往元朗方向近米埔的部份行車線仍然封閉。駕駛人士只可使用餘下行車線行車。現時上址交通擠塞。
網上圖片可見，涉事黑色客貨車被撞至翻側，車頭損毀變形猶如廢鐵橫亙路中，一名男子成功爬出逃離車廂，坐在車身之上，手部受傷浴血待援；銀色客貨車則剷入路旁草叢之中，車頭嚴重損毀，現場零件碎片四散，一片狼藉。此外，另有一輛貨車停在意外現場慢線位置，疑為被波及的貨車。
涉事黑色客貨車被撞至翻側，車頭損毀變形猶如廢鐵橫亙路中，一名男子成功爬出逃離車廂，坐在車身之上，手部受傷浴血待援；銀色客貨車則剷入路旁草叢之中，車頭嚴重損毀，現場零件碎片四散，一片狼藉。( FB／香港公共交通智庫） 涉事黑色客貨車被撞至翻側，車頭損毀變形猶如廢鐵橫亙路中，一名男子成功爬出逃離車廂，坐在車身之上，手部受傷浴血待援；銀色客貨車則剷入路旁草叢之中，車頭嚴重損毀，現場零件碎片四散，一片狼藉。( 讀者提供） 一輛貨車停在現場慢線，疑被兩客貨車相撞時波及。(網上圖片) 涉事黑色客貨車被撞至翻側，車頭損毀變形猶如廢鐵橫亙路中。現場零件碎片四散，一片狼藉。( FB／香港公共交通智庫） 涉事黑色客貨車被撞至翻側，車頭損毀變形猶如廢鐵橫亙路中，一名男子成功爬出逃離車廂，坐在車身之上，手部受傷浴血待援；銀色客貨車則剷入路旁草叢之中，車頭嚴重損毀，現場零件碎片四散，一片狼藉。( FB／香港公共交通智庫）