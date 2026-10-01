何文田停電｜多幢大廈和酒店受影響　氧氣機停運作　老翁不適送院

許多網民今日（1日）先後在社交平台發出貼文，表示何文田區內有多幢大廈突然停電，中電職員到場搶修，暫時未知原因，「放假先嚟停電」、「好熱」、「咁大範圍，有排玩，唔知點瞓」。



就現場所見，窩打老道多幢大廈停電，包括龍翔大廈、曾榕大廈、自由大廈、芝齡大廈，連窩打老道75號香港九龍維景酒店和何文田街3幢大廈的電力供應同受影響，中電車輛到場，工程人員提供臨時供電，有保安員攜凳坐在大廈對開「抖涼」。

其間一名住在芝齡大廈的老翁平時需要氧氣機協助呼吸，停電期間，氧氣機停止運作，老翁感到不適，清醒送院。

警方表示，自昨晚（30日）11時36分至50接獲3宗相關報案，無人受傷。另外，消防處至少接獲兩宗升降機困人事故報告。

中電發言人表示，9月30日晚上約11時18分，中電位於九龍城區窩打老道附近有供電設備出現故障，影響約1,000名客戶的電力供應。中電正全力搶修，並調動多部流動發電機，務求盡快為受影響客戶復電。中電社區支援隊及客戶經理正提供適切支援，並與當區民政事務處、區議員及物業管理公司緊密溝通及協調，同時為受影響院舍及樓宇提供流動電池及緊急照明設備作支援。

窩打老道多幢大廈停電，包括龍翔大廈、曾榕大廈、自由大廈、芝齡大廈，連窩打老道75號香港九龍維景酒店和何文田街3幢大廈的電力供應同受影響。（陳永武攝）

窩打老道多幢大廈停電，包括龍翔大廈、曾榕大廈、自由大廈、芝齡大廈，連窩打老道75號香港九龍維景酒店和何文田街3幢大廈的電力供應同受影響。（陳永武攝）

窩打老道多幢大廈停電，包括龍翔大廈、曾榕大廈、自由大廈、芝齡大廈，連窩打老道75號香港九龍維景酒店和何文田街3幢大廈的電力供應同受影響。（陳永武攝）

保安員在街上坐凳「抖涼」。（陳永武攝）