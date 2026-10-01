何文田停電｜黃金周旅客諒解：唔係酒店問題　男街坊：BB無乜影響

何文田由昨晚（30日）11時起有多幢大廈突然停電，中電職員到場搶修，中電隨後證實為窩打老道附近供電設備發生故障。有街坊難以忍受高溫，下樓解暑和了解事件；亦有「十一黃金周」旅客住在區內酒店，房間沒有冷氣，卻表示諒解，「唔係酒店嘅問題」。



來自廣州的孫先生入住香港九龍維景酒店，停電前一刻沒有任何先兆，酒店房沒有任何電力。被問及會否覺得掃興，孫先生表示「唔係酒店嘅問題」。

窩打老道75號香港九龍維景酒店同受影響，酒店設有後備電力，但只能供應到一部升降機和地下大堂，換言之，酒店房沒有冷氣。

來自廣州的孫先生趁「十一黃金周」來港兩至三日，入住香港九龍維景酒店，停電前一刻沒有任何先兆，酒店房沒有任何電力。被問及會否覺得掃興，孫先生表示「唔係酒店嘅問題」。

吳先生表示，家中「有BB，無乜影響，照常食奶，小朋友瞓得都OK，太太都OK」，但他「頂唔順」、「屋企熱」，所以下樓了解事件。（陳永武攝）

住在曾榕大廈的吳先生表示，家中「有BB，無乜影響，照常食奶，小朋友瞓得都OK，太太都OK」，但他「頂唔順」、「屋企熱」，所以下樓了解事件；亦有其他居民稱轉到酒店暫住。

中電發言人表示，9月30日晚上約11時18分，中電位於九龍城區窩打老道附近有供電設備出現故障，影響約1,000名客戶的電力供應。中電正全力搶修，並調動多部流動發電機，務求盡快為受影響客戶復電。中電社區支援隊及客戶經理正提供適切支援，並與當區民政事務處、區議員及物業管理公司緊密溝通及協調，同時為受影響院舍及樓宇提供流動電池及緊急照明設備作支援。

窩打老道多幢大廈停電，包括龍翔大廈、曾榕大廈、自由大廈、芝齡大廈，連窩打老道75號香港九龍維景酒店和何文田街3幢大廈的電力供應同受影響。（陳永武攝）

窩打老道多幢大廈停電，包括龍翔大廈、曾榕大廈、自由大廈、芝齡大廈，連窩打老道75號香港九龍維景酒店和何文田街3幢大廈的電力供應同受影響。（陳永武攝）

窩打老道多幢大廈停電，包括龍翔大廈、曾榕大廈、自由大廈、芝齡大廈，連窩打老道75號香港九龍維景酒店和何文田街3幢大廈的電力供應同受影響。（陳永武攝）