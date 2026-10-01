酷熱天氣警告生效　大美督男子參加國慶長跑暈倒　昏迷送院搶救

酷熱天氣警告生效期間，今日（1日）上午9時許，一名年約40餘歲的男子在大埔大美督參加跑步比賽時，突然暈倒。賽事職員見狀即時報案求助。救援人員接報到場，男子昏迷被送往大埔那打素醫院救治。警方正調查事故原因。



記者到現場了解，得知工聯會青年事務委員會與汽車交通運輸業總工會今日在大美督船灣淡水湖水壩舉辦「國慶長跑2026」，分別有4公里及10公里的男女子個人及隊際賽，以及少年組。參賽者由主壩起步，跑去壩尾。有參賽者見到救護車到場，並駛至壩尾照顧不適人士。

記者在場所見，亦有一名視障跑手在完成賽事後不適，而領跑員在旁邊照顧。休息過後，視障跑手不需送院。

工聯會青年事務委員會與汽車交通運輸業總工會今日（1日）在大美督船灣淡水湖水壩舉辦國慶長跑。（黃學潤攝）

工聯會政務委員會副主任陸頌雄今日亦有參加10公里的賽事，並以54分鐘完成賽事。他表示曾見到有人感到不適，但有醫療團隊協助，他希望傷者早日康復，下次再一齊參與比賽。陸頌雄續指，業餘跑手最緊要健康，以及順利完成比賽，並呼籲大家恆常跑步和做運動。

工聯會政務委員會副主任陸頌雄希望傷者早日康復，下次再一齊參與比賽。（黃學潤攝）

天文台於今早6時45分發出酷熱天氣警告，指本港受持續高溫天氣影響，市民應提高警惕，慎防中暑或因酷熱而引起不適，並需留意身體狀況。若出現頭暈、頭痛、噁心、氣促及神志不清等徵狀，應立刻休息和求助，並盡快求醫。

天文台提醒，在炎熱天氣下或高溫環境中工作的人士，請參照勞工處的預防工作時中暑指引，採取所需的防暑措施。

在戶外活動的人士，應多補充水分和不要過度勞累。於感覺不適時，應盡快到陰涼的地方休息。戶外活動宜安排在早上或下午較後的時間進行。在室內活動時，亦應適時補充水分。如室內沒有空調設備，應盡量打開窗戶及以風扇保持空氣流通，亦可使用可供避暑的公共設施。

工聯會青年事務委員會與汽車交通運輸業總工會今日（1日）在大美督船灣淡水湖水壩舉辦國慶長跑。（黃學潤攝）