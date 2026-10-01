有片｜屯門男童用繩吊起雀再拖行　網民轟家長放任　警列虐畜調查

社交平台Threads昨日（30日）流傳片段，顯示屯門柏麗廣場一名身穿校服的男童手持白色細繩綁着一隻雀鳥。影片開首，男童先將雀鳥高高吊起，雀鳥一度拍翼疑似掙扎；惟男童未有停止，反而放下雀鳥並用繩將其拖行，此時雀鳥毫無反應。其後男童坐在地上，轉頭察看雀鳥狀況並嘗試起身，片段隨即結束。片段上載者在threads發文批評男童家長對他的行為視若無睹，直斥：「家長就喺隔籬望住個細路玩雀仔，細佬（路）冇品家長都冇X品」 。



警方經調查後，將案件列作「殘酷對待動物」，交由屯門警區刑事調查隊第三隊跟進。



影片開首，男童先將雀鳥高高吊起，雀鳥一度不斷拍翼激烈掙扎。（threads：htpd59 影片截圖）

片段引起網民熱議，有網民批評「黐線！一路睇一路好驚下秒個小朋友突然一腳踩落去」、「睇到好嬲呀，鳥類鸚鵡都好細膽的這樣拉住扯住嚟玩」、「生仔真係要考牌！個家長唔阻止直頭係身教緊點樣虐待動物，自己冇品仲要害埋下一代，不知所謂！」。另有網民認出男童身穿的校服為區內一間小學，指已經去信學校投訴。

男童持續揮甩及在地上拖行雀鳥。（threads：htpd59 影片截圖）

警方今日（10月1日）上午8時45分，接獲市民報案，指留意到昨日（30日）於社交平台流傳一段短片，片段顯示有人懷疑於上址一商場不恰當對待一隻雀鳥。

人員接報到場，未有發現受傷動物。經初步調查後，案件列「殘酷對待動物」，交由屯門警區刑事調查隊第三隊跟進，暫未有人被捕。

《香港01》已電郵向男童的學校查詢。

根據香港法例第169章《防止殘酷對待動物條例》，任何人殘酷對待動物或使動物受到不必要痛苦，最高刑罰為監禁3年及罰款20萬元。

男童持續揮甩及在地上拖行雀鳥。（threads：htpd59 影片截圖）

其後男童坐在地上，轉頭察看雀鳥狀況並嘗試起身。（threads：htpd59 影片截圖）