佐敦外籍醉男持假槍｜據悉在廟街買膠玩具槍贈兒　帶署後再涉刑毀

昨晚（9月30日）10時許，一名外籍醉漢在油麻地上海街213號一條後巷形跡可疑，持有疑似曲尺手槍，其後又進入佐敦廟街192號一間酒吧，驚動負責人報警。警方接報後大為緊張，反恐特勤隊和衝鋒隊到場，警員配備頭盔和防彈衣等裝備；部份警員更持槍在樓梯口戒備。警方最終拘捕該名男子，並檢獲一把懷疑氣槍，以涉嫌「管有仿製槍械」將他拘捕，案件交由油尖警區刑事調查隊第六隊跟進。



疑犯黑布蒙頭，被帶上警車。（陳永武攝）

據了解，該名36歲澳洲籍男子，疑在街上手持疑似手槍物體，早已有途人報警；隨後他進入廟街一間酒吧欲借廁所，但酒吧負責人赫見他竟手持手槍物體，於是負責人亦報案及請求他離開。此時有人情緒激動及大叫。警察到場後立即將該名澳籍男子拘捕，據知當時有人身上已帶有酒氣。

而被捕人遭押送至油麻地警署後，有人情緒再次激動大叫，期間弄壞一個煙霧警報器、及一幅牆，警員遂以涉嫌「刑事毁壞」再次將其拘捕。警方召救護車到場，將被捕人送往廣華醫院治理。

消息稱，警員檢查該疑似手槍物體後，證實為塑膠製玩具槍，槍內並沒有子彈。其後警員向疑犯的妻子查問，得知他較早時於廟街一間玩具店，購買該塑膠製玩具手槍，打算送給兒子玩。

事發後，反恐特警隊和衝鋒隊到場，配備裝備。（Threads@fffff999_0711圖片）

事發後，反恐特警隊和衝鋒隊到場，配備裝備，部份警員更持槍，並在樓梯口戒備。（Threads@fffff999_0711圖片）