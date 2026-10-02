十一黃金周│尖沙咀兩間麥當勞凌晨爆滿　內地人佔多數　氣氛熱鬧

一連七日內地十一黃金周今日（2日）踏入第二日，《香港01》同日凌晨繼續前往油尖旺，以了解內地旅客訪港情況。



記者走訪的3間麥當勞，其中尖沙咀北京道分店有別於昨日（1日）做法，今日（2日）凌晨全場開放，店內座無虛席，以內地人為主；寶勒巷的麥當勞分店同樣爆滿，大多數都是內地人。至於旺角兩間網吧，客量和昨日（1日）相若。



▼尖沙咀北京道麥當勞▼



麥當勞位於尖沙咀北京道的分店昨日（1日）只開放半間食肆，坐滿大約八成，以內地人為主。到了今日（2日），記者凌晨3時許再到場了解，麥當勞全場開放，座無虛席，大多數都是內地人，亦有一班外國人正在用膳。店內有一個行李篋，但不少人使用背囊。大部份人正在進食、使用手機或聊天，少數人低頭入睡。

尖沙咀北京道麥當勞全場開放，座無虛席，大多數都是內地人，店內有一個行李篋，但不少人使用背囊。大部份人正在進食、使用手機或聊天，少數人低頭入睡。（香港01記者攝）

▼尖沙咀寶勒巷麥當勞▼



另外，位於尖沙咀寶勒巷的麥當勞分店同樣爆滿，比起昨日（1日）疏落情況，今日（2日）明顯熱鬧，以內地人為主，他們將背囊放在自己附近，店內未見行李篋。

位於尖沙咀寶勒巷的麥當勞分店同樣爆滿，比起昨日（1日）疏落情況，今日（2日）明顯熱鬧，以內地人為主，店內未見行李篋。（香港01記者攝）

▼旺角砵蘭街文華商場麥當勞▼



記者前往麥當勞位於旺角砵蘭街文華商場的分店，食肆大約有20人，比較疏落，無人睡覺，大多數都是內地人，店內有一個行李篋，亦有人將背囊放在地下。

旺角砵蘭街文華商場麥當勞大約有20人，無人睡覺，大多數都是內地人，店內有一個行李篋，亦有人將背囊放在地下。

▼旺角胡社生行一間網吧▼



記者亦到旺角胡社生行一間網吧，現場設有淋浴、洗漱設施和洗衣房，所以一直受到許多人追捧，今日（2日）大廳約八成坐滿，大部份人正在打機，亦有人直接伏在電腦枱上睡覺或坐凳面朝天休息，更有人在包廂閉目歇息，情況和昨日（1日）近似。

大廳約八成坐滿，大部份人正在打機，亦有人直接伏在電腦枱上睡覺或坐凳面朝天休息。（香港01記者攝）

▼旺角金雞廣場一間網吧▼



至於旺角金雞廣場一間網吧，大廳坐滿六至七成，客量和昨日（1日）相若，大部份人正在使用電腦打機，只有少數人睡覺，包括在包廂閉目休息，其中一名男子嫌燈光刺眼，將冷帽拉下遮眼。