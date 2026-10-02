有片｜國慶維港驚現「海上跑車」夜行穿梭　發文者：比煙花更吸睛

網上流傳影片，一輛外觀如開篷跑車的快艇，昨日（1日）晚上在維多利亞港海面航行，其間它亮起頭尾燈，在傳統觀光船隻之間穿梭，宛如在陸地道路行駛的車輛，相當特別；發文者更指該船隻的出現「比煙花更吸眼球」。



不過，相關影片引起網民熱議，有網民質疑「隻野有無出船牌同買保險？」亦有網民認為它違規航行：「啲隻船（呢隻船）紅火同綠火都係船尾，咁多水警同海記都唔做佢，真係冇王管。」此外，有網民指這類外觀奇特的快艇在內地並不罕見：「呢D（呢啲）大陸快艇，惠州果邊（嗰邊）有好多，好多車款造型都有」。

船隻的底部亮起綠燈。（threads：memebox.hkg 影片截圖）

從網上片段可見，該艘跑車外型的快艇，載有3人，在漆黑中的維港出現。發文者只說是昨日國慶拍攝，沒有說明時間。而該快艇行駛期間，附近亦有其他較大型的快艇及觀光渡輪；有網民指它船速甚高。

海事處昨日（1日）在維多利亞港中部設立指明範圍，觀賞煙花的船隻可在限制區和禁區外的指明範圍內停留，有關範圍在當晚6時至約9時（指明期間）實施。為提升大型海上活動舉行期間的海上安全，觀賞船的船長須在相關指明範圍及指明期間內，確保船上兒童有成人陪同和全程穿上救生衣，並須備存乘客和船員名單作應急用途。海事處指會加強檢查船隻，如發現違規情況會作出檢控。

翻查資料，本港有遊艇租賃平台推出聲稱是全港首艘及唯一的「Fiat 500 海上跑車體驗」，其外型與跑車無異，每艘「跑車」最多可容納3位乘客。海上跑車由經驗豐富的船長駕駛，並遵守海事處安全標準，船上亦配備齊全的救生設備。

值得注意的是，海事處與廣東海事局上月底（9月28日）簽署「粵艇南下」和「港艇北上」工作安排，當局正密鑼緊鼓進行最後階段準備工作，稍後將公布「粵艇南下」實施細節。根據央視新聞及新華社報道，預計「粵艇南下」將於10月開啟首航，屆時粵港澳遊艇自由行將全面實現雙向暢通。

《香港01》正就事件向警方及海事處查詢。

船隻在維多利亞港海面上航行，網民指它船速甚高。（threads：memebox.hkg 影片截圖）

該船隻在傳統觀光船之間穿梭。（threads：memebox.hkg 影片截圖）