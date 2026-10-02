飛鵝山自殺崖攀石意外｜兩男受傷一人昏迷　消息：為休班救護員

飛鵝山自殺崖今午（2日）發生攀山意外，兩名男子攀石期間，其中一人意外由高處墮下，消防趕至冒雨游繩搜救，終在山崖尋獲已昏迷的事主。政府飛行服務隊派出直升機到場，將他送往東區醫院搶救，抵院時要用自動心外壓機急救；事主的同行同事亦受傷，幸仍清醒，同樣由直升機送東區醫院治理。消息指，兩名傷者均為休班救護員。《香港01》正就事件向消防處查詢。



一名男子疑於飛鵝山自殺崖攀石期間發生意外，消防員在大雨下游繩搜救，終尋獲事主，惟他已陷昏迷，由政府飛行服務隊直升機吊起送院搶救。（梁偉權攝）

警方是在今午約2時半接報，指兩名男子在自殺崖攀石期間，其中一人由高處墮下，其同行同事報案。消防、警員等趕赴現場救援，政府飛行服務隊亦一度派出直升機，飛至現場上空盤旋協助搜救。下午4時許，有消防員在崖邊游繩救援。其後現場下起大雨，消防冒雨繼續搜救，終尋獲事主，但他已陷昏迷，由消防游繩救回山上。

一名男子疑於飛鵝山自殺崖攀石期間發生意外，消防員在大雨下游繩搜救，終尋獲事主。（梁偉權攝）

一名男子疑於飛鵝山自殺崖攀石期間發生意外，消防員游繩搜救。（梁偉權攝）

翻查資料，飛鵝山自殺崖被列入漁農自然護理署「郊野公園曾發生致命及嚴重意外的高危地點」。2020年4月，一名52歲女子與約10人在自殺崖遠足，其間懷疑失足墮崖，身體多處受傷，由政府飛行服務隊直升機救起送院，其後證實死亡。另外，2017年11月，一名42歲女子與山友在飛鵝山遠足，其間疑有人自行開闢山路，女事主途經自殺崖時，疑踩中碎石跣腳，跌至約20米下的山崖，送院搶救後不治。

一名男子疑於飛鵝山自殺崖攀石期間發生意外，政府飛行服務隊直升機到場協助拯救。（梁偉權攝）