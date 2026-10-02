薄扶林奪命車禍｜鐵騎士歸家途中出事遺妻兒　姊盼警查清事故真相

薄扶林昨晚（10月1日）發生嚴重車禍，一輛電單車於域多利道及摩星嶺徑交界，與一輛Tesla私家車相撞，63歲姓黃鐵騎士頭部重創昏迷，送院搶救延至今早不治。Tesla的50歲姓江男司機，涉嫌危險駕駛引致他人死亡被捕；他是輔警，事發時並非當值。



據死者胞姊透露，弟弟昨日休假，疑與朋友聚會後，回家途中遇上嚴重車禍，頭部及腦部重創死亡。他生前為家中經濟支柱之一，遺下妻子及仍在學的21歲兒子，家屬對突如其來的噩耗仍未能接受。至於事故經過和責任，胞姊表示仍待警方查明。但她指出涉事私家車司機為輔警，「應該更加清楚交通嘅規則」。



63歲鐵騎士頭部重創倒地昏迷，身旁有一灘血，救護員為他急救。（讀者提供）

死者胞姊接受《香港01》訪問表示，弟弟有多年駕駛電單車經驗，正職為清潔公司的司機，平時多在夜班工作，電單車是其代步工具；死者同事則透露，死者另一名弟弟亦在同一公司任職經理。胞姊指出，昨晚弟弟不用上班，相信他與朋友聚會後，經域多利道回家途中出意外，頭部及腦部受到重創，延至今早不治，家人趕赴見到其最後一面。

「綿羊仔」事後由拖車拖走。（李家傑攝）

至於事故經過，死者胞姊懷疑私家車司機「小路出大路」時，未有看清路面狀況，「如果你話嗰個人（私家車司機）本身係輔警，我覺得佢更加無理由啦，你自己應該更加清楚交通嘅規則」，質疑「出嚟大路前，你係咪應該要停一停？」但她強調自己不懂分辨「邊個啱邊個錯」，現階段不便作過多揣測，實際事發情況仍有待警方調查。

Tesla車頭損毀。（李家傑攝）

Tesla事後由拖車拖走。（李家傑攝）

案發於10月1日晚上10時31分，一輛Tesla私家車沿摩星嶺徑下斜往域多利道行駛，至域多利道168號香港賽馬會芝加哥大學對開，與一輛沿路往香港仔方向行駛的YAMAHA「綿羊仔」電單車相撞。姓黃63歲鐵騎士登時人仰車翻，倒在路邊，頭部重創昏迷。

路面遺下血跡。（李家傑攝）

救援人員接報趕至，由救護車將傷者送往瑪麗醫院搶救，惟他延至今早9時46分不治。警方經初步調查，50歲姓江Tesla男司機通過藥物和酒精呼氣測試，惟涉嫌危險駕駛引致他人死亡被捕。他已獲准保釋候查，須於11月上旬向警方報到。

案件由港島總區交通部特別調查隊跟進。警方呼籲任何人如目睹意外發生或有任何資料提供，請致電3660 6848與調查人員聯絡。