接單送貨涉販毒｜司機懷疑貨品或乘客宜主動報警　大律師教路自保

一名男子今日（3日）透過手機應用程式接單送貨，途中他對貨物起疑，檢查物品後報案，最終警方檢走懷疑毒品，並將案件列販毒調查，據了解一人涉案被捕。法律界人士指出，為保清白，無論載客或是載貨司機都要時刻保持警覺性。如有懷疑，保留與客戶聯絡的文字或錄音，甚至即時報警。



陸偉雄指涉事司機的警覺性高。（資料圖片）

大律師陸偉雄指出，涉事司機警覺性高，值得稱讚。他指出，較早前亦有的士司機懷疑被利用「派毒」，而今次毒販疑透過手機應用程式下單送貨，同樣是利用職業司機多賺錢的心態。因此司機如遇可疑客人或訂單時，首先應保持戒心甚至拒絕，不應為「搵錢」而盲目接單。

警員檢走相關證物。

多詢問 留記錄 最保障

陸大狀建議，司機在接收貨物時最好「每一單都問」，向客人確認貨件的內容；確認期間要鑑貌辨色，如果客戶神情慌張閃縮，更應提高警覺。司機如有懷疑，在與客戶聯絡時以文字或錄音留下記錄，是對自己最好的保障。

萬一司機在接到貨件後才起疑，想打開貨物確認，可以在過程中全程錄影以保障自己；而最佳處理方式是直接報警，交由到場警員打開。

如遇上類似狀況，司機可能涉及被人誤導或利用販毒，而被警方帶署助查，甚至拘捕。陸大狀提醒，若司機能提出充分客觀證據證明自己純屬不知情被利用，警方經詳細調查後未必會落案起訴，但仍須按法定程序受查。

警員到場調查，平治繼續停泊上址。

涉事司機登上警車協助調查。

事發於今日（3日）凌晨5時30分，一名男司機報案，指透過手機應用程式接單送貨，由新界送到西九龍交予接頭人。惟行駛途中感到可疑，懷疑貨物內藏違禁品，於是將車停在葵涌道往美孚方向、瑪嘉烈醫院對開，檢查貨物及報案。

警方接報到場，初步發現黑色膠袋內有一個錶盒及一小包白色粉末，懷疑是毒品帶走化驗。警方稱，案件列販毒，拘捕一名涉案男子，但暫未提供被捕人的詳情。