警聯同社署擴展「家庭守護計劃」至屯門葵青　支援少數族裔

為加強對少數族裔家庭的支援及預防家庭暴力，警方與社會福利署合辦的「多元社區家庭守護計劃」今年進一步擴展。大會今日（3日）於屯門友愛邨伊斯蘭學校舉行大匯演，宣布計劃的服務網絡由原本的元朗警區，擴展至屯門及葵青警區，並透過連串社區活動向少數族裔推廣保護兒童的訊息。



「多元社區家庭守護計劃」於去年由新界北總區防止罪案辦公室，聯同社署（元朗）保護家庭及兒童服務課首度推出。隨着計劃擴展，社署（屯門）保護家庭及兒童服務課以及新界南總區葵青警區今年亦加入協作，冀建立跨地域、跨部門及跨族裔的支援網絡。

元朗區福利專員石陳麗樺致辭。

多個政府部門及領事館代表出席

大匯演開幕儀式有多個政府部門、領事館及地區代表出席。元朗區福利專員石陳麗樺致辭時表示，社署會繼續與警方、學校、非政府機構及社區伙伴攜手合作，共同建立關愛、共融的家庭及兒童保護網絡。

新界北總區副指揮官韋志達總警司在場與非華裔家庭會面交流。

活動期間，新界北總區副指揮官韋志達總警司在場與非華裔家庭會面交流，並向出席的巴基斯坦駐香港總領事 Riaz Ahmed Shaikh 致送感謝狀，感謝對方支持促進多元社區之間的關懷與和諧；屯門區福利專員劉少卿則向設置攤位的機構代表頒發感謝狀。

設服務攤位及傳統印度舞表演

大匯演現場除了由東華三院芷若園代表分享保護兒童、及早求助的資訊外，亦設有多個互動遊戲及服務攤位，包括屯門警區「多元計劃」、元朗警區「喜瑪拉雅計劃」、葵青警區「高峰計劃」及油尖警區「寶石計劃」等，讓參加者認識少數族裔支援服務及社區資源。

此外，大會亦安排了多項展現多元文化的表演，包括由 Salangai Dance Academy 表演傳統印度舞蹈等。主辦單位表示，除了今日的大匯演，社署元朗區及屯門區稍後將舉辦一系列少數族裔親子活動，包括表達藝術、港式素點心製作及環保手作等，鼓勵家庭及早尋求協助，共建不分種族與語言的安全社區。