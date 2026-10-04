荃灣城門水塘女子行山遭馬騮咬傷　手流血送院

今日（4日）上午11時16分，警方接報，指一名30餘歲女子在荃灣城門水塘近菠蘿壩行山期間，遭野生馬騮咬傷手部流血。救援人員接報到場，將女事主送往仁濟醫院治理。



一名女子於荃灣城門水塘近菠蘿壩行山期間，遭野生馬騮咬傷手部流血。（資料圖片）

女事主（左）手上包有紗布，友人陪同送院。（蔡正邦攝）

猴子及野豬等野生動物變得具攻擊性，甚至主動搶市民手持膠袋或食物，而引致傷人事件，人類非法餵飼是肇因之一。漁農自然護理署宣布於10月1日起，展開為期一個月的特別執法行動，於多個非法餵飼野生動物黑點，包括金山郊野公園（馬騮山）、獅子山郊野公園等地加強巡查及執法，重點打擊非法餵飼猴子及野豬等野生動物的違法行為。

國慶黃金周展示「全城唔餵」廣告提醒旅客切勿餵飼野生動物

為加強對訪港旅客的宣傳，漁護署於內地國慶黃金周期間，在港鐵、跨境巴士及邊境管制站展示「全城唔餵」廣告，並在邊境管制站派發傳單，提醒市民及旅客切勿餵飼野生動物或野鴿。

漁護署網頁指，一般情況下，如果猴子認為你沒有食物供應，牠們是不會騷擾你。如遇到猴子，請保持冷靜及不用慌張，可參考以下注意事項:

1. 切勿走近或接觸猴子（特別是幼猴），應與牠們保持距離。

2. 切勿在猴子面前進食，應把食物和背心膠袋放入布袋或背囊內。

3. 切勿餵飼猴子。

4. 切勿直視猴子，對猴子來說，四目交投是一種挑釁行為。

5. 切勿向猴子拋擲食物或物件。

6. 切勿發出過大聲響使猴子感到慌張失措。

如市民曾接觸猴子或其排泄物，請立即用梘液和清水徹底洗手。如不幸被猴子咬傷或抓傷，應盡快清洗傷口並立即求醫。

如有猴子對你的財產或人身安全構成即時威脅時，請立刻致電999報案求助。

