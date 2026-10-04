耆樂警訊康體日　350名長者體驗爆旋陀螺、氣槍射擊及中西醫諮詢

「耆樂警訊康體日2026」今日（4日）於太子警察體育遊樂會舉行，今年「耆樂警訊康體日」以跨代共融概念為主題，鼓勵長者恆常參與體育活動，以建立健康的生活模式，並提供新潮遊戲體驗：包括近期再次興起的爆旋陀螺、氣槍射擊與及體感遊戲等，傳達對長者社群的關愛，活動惠及來自22個警區超過350名耆樂警訊會員。



「耆樂警訊康體日2026」於太子警察體育遊樂會舉行以跨代共融概念為主題，鼓勵長者恆常參與體育活動。並提供新潮遊戲體驗，傳達對長者社群的關愛，活動惠及來自22個警區超過350名耆樂警訊會員。

是次活動內容多姿多彩，現場劃分為健康區及歡樂區。健康區包括由香港防癆心臟及胸病協會中醫師，提供免費中醫內科和骨科諮詢服務；耆樂警訊中央諮詢委員會委員陳潔茵醫生，則帶領西醫團隊提供健康諮詢服務、及委員黃永森博士提供身體成份分析服務。

歡樂區包括與少年警訊會員一同競技的爆旋陀螺體驗、氣槍射擊體驗及體感遊戲，遊玩同時推動長幼共融。另外，中國香港體適能總會人員及耆樂警訊星級大使Hey Brother，帶領全場進行充滿防騙元素的「 SMART耆樂操」。

歡樂區包括與少年警訊會員一同競技的爆旋陀螺體驗、氣槍射擊體驗及體感遊戲。

新界南總區指揮官暨耆樂警訊中央諮詢委員會主席張惠華，於活動啟動禮致歡迎辭。他感謝耆樂警訊中央諮詢委員會委員、香港防癆心臟及胸病協會、中國香港體適能總會、白理義之光義工團、各警區人員及耆樂警訊會員一直以來的支持。

主持啟動禮的主禮嘉賓還包括公共關係部總警司林詩韻、公共關係部高級警司林詠詩、耆樂警訊中央諮詢委員會委員林懷榮博士、張家豪先生及廖啟明醫生。

「耆樂警訊康體日2026」於太子警察體育遊樂會舉行以跨代共融概念為主題，鼓勵長者恆常參與體育活動。並提供新潮遊戲體驗，傳達對長者社群的關愛，活動惠及來自22個警區超過350名耆樂警訊會員。

耆樂警訊計劃於2014年2月成立，宗旨是「耆樂精神 助己助人」，年滿55歲人士即可參加。警隊希望透過此計劃提供一個讓長者與警方定期接觸的有效平台，加強雙方溝通，提高長者的防罪意識及對社區的歸屬感。