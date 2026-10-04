耆樂警訊康體日　350名長者體驗爆旋陀螺、氣槍射擊及中西醫諮詢

撰文：凌逸德
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「耆樂警訊康體日2026」今日（4日）於太子警察體育遊樂會舉行，今年「耆樂警訊康體日」以跨代共融概念為主題，鼓勵長者恆常參與體育活動，以建立健康的生活模式，並提供新潮遊戲體驗：包括近期再次興起的爆旋陀螺、氣槍射擊與及體感遊戲等，傳達對長者社群的關愛，活動惠及來自22個警區超過350名耆樂警訊會員。

「耆樂警訊康體日2026」於太子警察體育遊樂會舉行以跨代共融概念為主題，鼓勵長者恆常參與體育活動。並提供新潮遊戲體驗，傳達對長者社群的關愛，活動惠及來自22個警區超過350名耆樂警訊會員。

是次活動內容多姿多彩，現場劃分為健康區及歡樂區。健康區包括由香港防癆心臟及胸病協會中醫師，提供免費中醫內科和骨科諮詢服務；耆樂警訊中央諮詢委員會委員陳潔茵醫生，則帶領西醫團隊提供健康諮詢服務、及委員黃永森博士提供身體成份分析服務。

歡樂區包括與少年警訊會員一同競技的爆旋陀螺體驗、氣槍射擊體驗及體感遊戲，遊玩同時推動長幼共融。另外，中國香港體適能總會人員及耆樂警訊星級大使Hey Brother，帶領全場進行充滿防騙元素的「 SMART耆樂操」。

歡樂區包括與少年警訊會員一同競技的爆旋陀螺體驗、氣槍射擊體驗及體感遊戲。

新界南總區指揮官暨耆樂警訊中央諮詢委員會主席張惠華，於活動啟動禮致歡迎辭。他感謝耆樂警訊中央諮詢委員會委員、香港防癆心臟及胸病協會、中國香港體適能總會、白理義之光義工團、各警區人員及耆樂警訊會員一直以來的支持。

主持啟動禮的主禮嘉賓還包括公共關係部總警司林詩韻、公共關係部高級警司林詠詩、耆樂警訊中央諮詢委員會委員林懷榮博士、張家豪先生及廖啟明醫生。

「耆樂警訊康體日2026」於太子警察體育遊樂會舉行以跨代共融概念為主題，鼓勵長者恆常參與體育活動。並提供新潮遊戲體驗，傳達對長者社群的關愛，活動惠及來自22個警區超過350名耆樂警訊會員。

耆樂警訊計劃於2014年2月成立，宗旨是「耆樂精神 助己助人」，年滿55歲人士即可參加。警隊希望透過此計劃提供一個讓長者與警方定期接觸的有效平台，加強雙方溝通，提高長者的防罪意識及對社區的歸屬感。

健康區包括由香港防癆心臟及胸病協會中醫師提供免費中醫內科和骨科諮詢服務；耆樂警訊中央諮詢委員會委員陳潔茵醫生帶領西醫團隊提供健康諮詢服務及委員黃永森博士提供身體成份分析服務。
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