天秀路泳池六旬婦人上泳班暈倒送院亡　康文署：現正詳細調查

有網民發文指，上周五（10月2日）天水圍天秀路游泳池，有一名高齡泳客參加游泳班期間遇溺身亡。警方表示，上周五（2日）早上10時09分接獲天水圍天秀路游泳池救生員報案，指一名63歲姓陳婦人在泳池內突然暈倒。婦人由救生員救起施以急救，再轉交救護車送往天水圍醫院搶救，惜返魂乏術，終告不治。



有網民質疑泳班教練及當值救生員疏忽導致意外。（Threads截圖）

天水圍天秀路游泳池。（資料圖片/蔡正邦攝）

康樂及文化事務署回覆《香港01》查詢 ，指10月2日一名學員在天秀路游泳池室內訓練池參加私人泳會游泳課程期間遇溺，當值救生員與泳客合力將其救起，救生員立即為該學員進行急救，並由救護車送院救治。康文署非常關注事件，現正進行詳細調查。

上中級泳班感不適 行往池邊時突暈倒

據悉，女死者有身體病紀錄。事發時，她正在上址室內游泳池參加由泳會開辦的中級程度游泳班，惟她在上堂游水期間突然感到不適，於是暫停活動步向池邊。期間懷疑她突然不支暈倒。

事主被送往天水圍醫院搶救，惜返魂乏術，最終告不治。（資料圖片／鄭嘉惠攝）

香港政府拯溺員總工會主席鄧子安受訪時指，他對事故中的死者感到惋惜，惟事故現正由警方調查，暫不便就事件作出評論。鄧指，該區一直有救生員人手緊張問題；天秀路游泳池啟用兩年以來問題不斷，公會近年接獲會員求助多達數十宗，主要涉及救生員離開工作崗位指引的執行問題，管工雙方關係緊張。翻查記錄，上址泳池今年初更發生有泳池職員危坐高處危險位置事件。

鄧稱，將不幸事件放到網絡公審猶如「未審先判」行為不可取，提供零碎的資訊容易以偏概全誤導市民並不公平。呼籲停止網絡公審勿影響救生員公眾形象。