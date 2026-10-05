有片｜天水圍輪椅婦衝出馬路　水務署車響咹提醒　片主：救我一命

今日（5日）網上流傳一段車cam片段，顯示有車輛沿天水圍天城路行駛，駛至近「+WOO 嘉湖」對開交通燈位時，按行車綠燈繼續行駛，但路面突然有一名坐電動輪椅的老婦從馬路右邊竄出。



片段可見，該名老婦當時正撐着雨傘遮太陽、駕駛電動輪椅駛出馬路。當時右線一輛水務署車輛因應紅燈停車，期間疑見到老婦駛出路面，已即時響咹警示。而片主當時沿左線行駛，交通燈顯示為綠燈，遂繼續前行，但聽到水務署車輛響咹後，即見到老婦由右至左駛過，片主亦緊急煞車及響咹，否則便會撞倒老婦。老婦發現有車駛至後，亦隨即減速，然後施施然駛走。片主讓其安全通過後才繼續前行，事後感嘆水務署車輛曾響號提示，才能及時煞車：「多謝水記（水務署）師兄今朝救我一命。」



影片引起網民熱議，有網民批評老婦「唔好害人喇」、亦有網民笑指「下期水費交多啲當感謝啦」。

運輸署資料顯示，電動輪椅屬於「電動個人移動輔助工具」， 也是「輪椅的電動版本， 是殘疾人士及長者重要的出行工具。既然電動輪椅並非汽車，因此不受《道路交通條例》（第374章）規管。不過，使用電動輪椅的人士仍需注意《簡易程序治罪條例》（第228章）第4(8)條：任何人「無明顯需要而在行人路上策騎或駕駛；或在顧及一切有關情況下，在公眾地方罔顧後果或疏忽地策騎或駕駛，或其策騎或駕駛的速度或方式會對公眾產生危險」，即屬犯罪。

根據針對行人的《道路交通條例》第48條，若輪椅人士在道路上的行為屬於疏忽，危害自己或其他道路使用者，即屬犯罪，最高可被罰款2,000元。

老婦先經過因紅燈停下的水務署車輛，再打算繼續橫過馬路。（馬路的事討論區 / Alex KC Siu 影片截圖）

老婦無視路面情況橫過馬路。（馬路的事討論區 / Alex KC Siu 影片截圖）