旅客疑禁飛區放無人機拍國慶煙花　民航處：正按既定程序跟進

近日網上廣傳一條短片，可見一名內地遊客，於上星期國慶煙花匯演舉行期間，在太平山山頂放飛無人機，並於維多利亞港上空飛過，拍攝從高空鳥瞰煙花綻放的片段。



不過，有不少網民發現拍攝者懷疑違規在禁飛區內放飛無人機，並在帖文下留言提出，發帖者未幾刪除該段影片。根據民航處網站顯示，扯旗山（太平山）山頂、維港上空及岸邊一帶均為禁飛區。民航處回覆查詢指，操作小型無人機必須符合《小型無人機令》下的各項規管要求和操作規定，現正按照既定程序跟進有關個案。



民航處指，為了保障航空及公眾安全，操作小型無人機必須符合《小型無人機令》下的各項規管要求和操作規定，若無人機活動超出相關標準操作規定及/或在限制飛行區內操作無人機，則屬進階操作，必須事先獲得民航處及/或有關當局的許可。觸犯《小型無人機令》一經定罪，最高可被罰款港幣100,000元及判監禁2年。

在《小型無人機令》下，民航處會繼續與警方緊密合作，加強宣傳，並透過多方面的工作包括跟進個案等執行《小型無人機令》。如發現有任何違規行為，均按照既定程序跟進，以保障航空及公眾安全。就所述個案，民航處正按既定程序跟進。

片段字幕寫上「當你國慶在中國第一城香港起飛無人機時，等到夜晚，你就可以拍到這樣的畫面」。（網片截圖）

涉事影片除展示出煙花匯演盛況，更如「教學」一樣，以簡體字寫上字幕：「當你國慶在中國第一城香港起飛無人機時，等到夜晚，你就可以拍到這樣的畫面」。其帖文題目為「飛躍維港上空 拍下世界第一夜景煙花」，並加入不少標籤，包括香港煙花、維多利亞港、大疆無人機等。

根據香港法例《小型無人機令》（第448G章）規定，未經許可在限制飛行區或違規操作，最高可處罰款港幣10萬元及監禁2年。