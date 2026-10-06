有片｜青年搭的士抵美田邨　扮嘔落車逃費$135　20歲酒吧侍應落網

日前網上流傳影片，指9月19日早上，一名的士司機由尖沙咀接載一名男乘客抵達大圍美田邨後，該名男子以下車嘔吐為由，逃之夭夭未有付款。消息指，警方經調查後拘捕一名20歲、任職酒吧侍應的中國籍男子，他涉嫌「不付款而離去」。



涉事的士男司機姓吳，早前東張西望報道，其妻子同為的士司機，她在8月23日同樣遇上一名男子搭「霸王的」。

一名身穿灰色長衫褲的男子在尖沙咀麼地道上車，並聲稱要到大圍美田邨。(沙田友（沙田/大圍/馬鞍山/火炭/） 影片截圖）

車cam片段顯示，案發當日，一名身穿灰色長衫褲的男子在尖沙咀麼地道上車，聲稱要到大圍美田邨。惟到達目的地後，他一再要求司機繼續前行，「再前啲......你前多少少得唔得呀？」未幾，男子向司機表示：「可唔可以畀我落車嘔一嘔呀？」司機遂示意他自行開門下車。

男子下車後用手掩腹走到路旁，隨後過對面花槽，步履蹣跚地遠離，未有付款，最終消失於畫面中。司機察覺有異，立即下車朝男子逃走方向追趕並大聲喝止，惟最終追截無果。司機事後展示收據，顯示車資為135.7元。

一名身穿灰色長衫褲的男子在尖沙咀麼地道上車，並聲稱要到大圍美田邨。(沙田友（沙田/大圍/馬鞍山/火炭/） 影片截圖）

消息指，警方經情報分析及翻查閉路電視片段後，鎖定疑犯為一名居於美田邨的男子，昨日（5日）登門查問後，相信他與案有關，遂將他拘捕，他涉嫌「不付款而離去」。案件現交由沙田警區刑事調查第二隊跟進。據了解，疑犯為中國籍男子，20歲，任職酒吧侍應的。

男子下車後用手掩腹走到路旁。(沙田友（沙田/大圍/馬鞍山/火炭/） 影片截圖）

8月底網上亦曾流傳片段，一名女司機在8月23日亦遇上一名男子搭「霸王的」，涉案一名戴黑色鴨舌帽、白色口罩及黑色太陽眼鏡的男子，在屯門掃管笏上車，表示先到天水圍天佑苑後再去元朗，又指示司機行駛元朗公路。

到達天水圍後，男子聲稱「落一落車畀啲嘢朋友再去下站」，著司機在閘口附近停車等他，並表示會留下一張信用卡。司機嘗與男子拉鋸，並問對方有沒有現金、可否先付款後落車，惟對方表示：「你喺度等我咪得。」最終男子落車就失去蹤影。司機事後用男子留下的信用卡過數時，驚見顯示信用卡「已過期」，慘被騙200元。

男子隨後過對面花槽，步履蹣跚地遠離，未有付款。(沙田友（沙田/大圍/馬鞍山/火炭/） 影片截圖）

司機察覺有異，立即下車朝男子逃走方向追趕並大聲喝止，惟最終追截無果。(沙田友（沙田/大圍/馬鞍山/火炭/） 影片截圖）