提早交「牛肉乾」有折扣？警揭騙局　籲提防假電子交通告票平台網

近期出現假冒警務處「電子交通告票平台」的釣魚網站，版面與官方平台極為相似，警方提醒市民提防。



警方指出，涉事詐騙平台會訛稱市民有交通定額罰款通知書尚未繳付，如未能如期繳款，會被加徵罰款及訴訟費。平台甚至會以「提早繳交罰款可享折扣優惠」作餌，誘使市民進入偽冒的「核實／繳付告票」頁面，並輸入帳戶資料。警方強調，該等頁面均屬假冒。



近期出現假冒警務處「電子交通告票平台」的釣魚網站，版面與官方平台極為相似，警方提醒市民提防。（警方提供）

警務處指出，「電子交通告票平台」的官方網址為https://www.etrafficticket.gov.hk；所有特區政府官方網站域名結尾必定為「.gov.hk」，任何非以此結尾的網址，均非政府網站。市民在平台輸入車牌號碼和「定額罰款通知書」（告票）編號後，平台會列出告票詳情，如違例日期、時間及地點等，以供核對。所有電子告票短訊只會由警務處發送人名稱（即「#HKPF-eTT」）發出；無論是以短訊或電郵形式發出的告票，絕不會附有任何超連結。同時，繳交告票罰款不設任何折扣優惠。

警方提醒市民，應時刻保持警覺，如接獲來歷不明的短訊或社交媒體訊息，切勿點擊任何超連結、登入可疑網站或提供個人資料。市民若曾向該些偽冒網站提供個人資料，請致電18222與警務處反詐騙協調中心人員聯絡。市民如對「電子交通告票平台」有任何查詢，可致電181 181。另外，市民亦可使用警方的「防騙視伏器」，或致電防騙易熱線18222，查詢及評估詐騙風險。