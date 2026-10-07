大嶼山警區嚴打「電動可移動工具」　拘6男女　涉無牌駕駛等5宗罪

警方於過去兩天（10月5日至6日）在大嶼山區內展開代號「朝陽」的執法行動，打擊非法使用電動可移動工具及相關違法行為。行動中共拘捕5男1女，扣查6部涉案的電動可移動工具。



新界南總區交通部聯同大嶼山警區交通隊及軍裝巡邏小隊，一連兩日於區內執法。被捕的5名本地男子及1名本地女子，年齡介乎35至69歲。6人涉嫌干犯多宗罪行，包括「駕駛時沒有有效駕駛執照」、「駕駛未有登記及未持牌車輛」、「沒有第三者保險而使用車輛」、「駕駛電單車時沒有戴上認可防護頭盔」，以及「未經准許在行人路上駕駛電單車」。

行動中，警方扣查6輛涉案電動可移動工具。所有被捕人士已獲保釋候查，須於11月上旬向警方報到。

警方於大嶼山展開執法行動，打擊非法使用電動可移動工具及相關違法行為。（警方圖片）

警方於大嶼山展開執法行動，打擊非法使用電動可移動工具及相關違法行為。（警方圖片）

警方重申，非法駕駛電動可移動工具容易造成交通意外，甚至引致致命傷亡。根據現行法例，任何人在道路（包括行人路）上使用未經登記及領牌的電動可移動工具均屬違法；一經定罪，除面臨罰款外，更有機會被取消駕駛資格。

警方提醒市民，電動可移動工具不宜與一般汽車共同使用路面，亦不適合在行人路上穿梭，容易傷及騎乘者或其他道路使用者。警方強調，會繼續針對各種交通違例事項嚴厲執法，呼籲市民時刻保持警覺，並做到「專注、忍讓、守法」，切勿以身試法。