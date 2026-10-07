歷來最大宗｜工廈藏依托咪酯粉末25公斤　物流公司股東等2人被捕

警方毒品調查科昨日（6日）在荔枝角一工廈單位，搗破一個以物流公司作掩飾的毒品儲存倉，檢獲約25公斤依托咪酯粉末，市值超過3,100萬元，行動中兩名男子被捕。警方指，此次為警隊歷來破獲最大宗的同類案件，檢獲的毒品粉末估計可製成逾12萬粒依托咪酯煙彈。



毒品調查科行動組第三隊高級督察朱俊業表示，探員於昨日（6日）突擊搜查一個位於荔枝角工廈內、以物流公司辦公室作掩飾的毒品儲存倉，拘捕一名47歲非華裔男子，並在場發現25包、共重約25公斤的懷疑依托咪酯粉末，以及大量毒品包裝工具。行動中，人員再於涉案單位附近拘捕一名48歲本地男子；被捕的非華裔男子為上述物流公司的持牌股東，而本地男子則為該公司職員，二人被帶署扣查，將被暫控「販運危險藥物」罪，於今日（7日）在西九龍裁判法院提堂。

警方昨日於荔枝角一工廈單位內破獲歷來最大宗依托咪酯販毒案，檢25公斤懷疑依托咪酯粉末，市值逾3,100萬元。（黃偉民攝）

警方毒品調查科行動組第三隊高級督察朱俊業講述案情。（黃偉民攝）

單位內存有大量全新的大型速遞公司包裝袋，警方相信有人試圖以速遞包裝將毒品假裝成一般貨物逃避追查。據悉，涉案物流公司為一間合法註冊公司，已運作一段時間。

朱俊業指出，今次是警隊歷來破獲最大宗的同類毒品案件。按警方估算，案中檢獲的25公斤依托咪酯粉末，若全數製成依托咪酯煙彈，數量可達12萬粒。「依托咪酯」是近年青少年常見的濫用毒品，臨近長假期，警方不排除有不法分子囤積相關毒品，並安排在節日期間供應予不同娛樂場所。

警方重申，「依托咪酯」已被界定為危險藥物，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，「販運危險藥物」屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判處罰款500萬元及終身監禁，呼籲市民切勿以身試法。