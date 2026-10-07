警全港打擊黑幫非法活動 拘89人最細16歲 檢大量毒品及違禁品
警方有組織罪案及三合會調查科，聯同毒品調查科及各總區人員，一連三日（4日至6日）在全港各區，展開代號為「逸影」的大規模反罪惡及反三合會行動，重點打擊涉及三合會及有組織犯罪集團的非法活動，並切斷犯罪分子的非法收入來源。
行動期間，警方動員超過2,100人次，突擊搜查全港各區多個犯罪黑點，共巡查56處處所，包括多間酒吧、食肆及非華裔人士聚集黑點，並突擊搜查12處處所，搗破無牌酒吧及毒品儲存據點等，檢獲大批毒品及違禁品，並拘捕89人，年紀最細僅16歲。
整個行動中，人員共拘捕56名男子及33名女子（16至65歲），包括6男2女本地人、46男29女非華裔成年人、2名非華裔男童、一名非華裔女童、一男一女外籍成人及一名外籍男童。
被捕人分別涉嫌「販運危險藥物」、「管有危險藥物」、「傷人」、「管有攻擊性武器」、「非法禁錮」、「普通襲擊」、「襲擊警務人員」、「襲擊致造成身體傷害」、「刑事毁壞」、「以欺騙手段取得財產」、「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（洗黑錢）、「無牌售賣酒類飲品」、「在無牌處所飲酒」、「違反逗留條件」、「未經許可在香港入境」、「未得入境事務處處長授權而留在香港」、「僱用不可合法受僱的人」、「盜竊」、「無牌駕駛」 及「沒有第三者保險而使用車輛」 等罪行。
行動中，警方共檢獲大批毒品及違法物品，包括約25公斤依托咪酯粉末、203粒依托咪酯煙彈、約1.59公斤懷疑冰毒、約805.9克懷疑可卡因粉末、約444克懷疑霹靂可卡因、約12克懷疑草本大麻、5部電子煙機、一個電子磅、兩把牛肉刀、三架電動單車 及192支啤酒等。
警方重申，打擊三合會活動及其收入來源是警務處處長首要行動項目之一。警方會繼續加強情報搜集，並適時採取嚴厲果斷的執法行動，絕不容忍任何黑社會及有組織犯罪活動，以維護社會治安及保障市民生命財產安全。