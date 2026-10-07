警全港打擊黑幫非法活動　拘89人最細16歲　檢大量毒品及違禁品

警方有組織罪案及三合會調查科，聯同毒品調查科及各總區人員，一連三日（4日至6日）在全港各區，展開代號為「逸影」的大規模反罪惡及反三合會行動，重點打擊涉及三合會及有組織犯罪集團的非法活動，並切斷犯罪分子的非法收入來源。



行動期間，警方動員超過2,100人次，突擊搜查全港各區多個犯罪黑點，共巡查56處處所，包括多間酒吧、食肆及非華裔人士聚集黑點，並突擊搜查12處處所，搗破無牌酒吧及毒品儲存據點等，檢獲大批毒品及違禁品，並拘捕89人，年紀最細僅16歲。



有組織罪案及三合會調查科聯同毒品調查科及各總區人員一連三日於10月4日至6日，在全港各區展開代號為「逸影」（FLOWINGSHADE）的大規模反罪惡及反三合會行動，重點打擊涉及三合會及有組織犯罪集團的非法活動。

整個行動中，人員共拘捕56名男子及33名女子（16至65歲），包括6男2女本地人、46男29女非華裔成年人、2名非華裔男童、一名非華裔女童、一男一女外籍成人及一名外籍男童。

被捕人分別涉嫌「販運危險藥物」、「管有危險藥物」、「傷人」、「管有攻擊性武器」、「非法禁錮」、「普通襲擊」、「襲擊警務人員」、「襲擊致造成身體傷害」、「刑事毁壞」、「以欺騙手段取得財產」、「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（洗黑錢）、「無牌售賣酒類飲品」、「在無牌處所飲酒」、「違反逗留條件」、「未經許可在香港入境」、「未得入境事務處處長授權而留在香港」、「僱用不可合法受僱的人」、「盜竊」、「無牌駕駛」 及「沒有第三者保險而使用車輛」 等罪行。

行動中，警方共檢獲大批毒品及違法物品，包括約25公斤依托咪酯粉末、203粒依托咪酯煙彈、約1.59公斤懷疑冰毒、約805.9克懷疑可卡因粉末、約444克懷疑霹靂可卡因、約12克懷疑草本大麻、5部電子煙機、一個電子磅、兩把牛肉刀、三架電動單車 及192支啤酒等。

警方重申，打擊三合會活動及其收入來源是警務處處長首要行動項目之一。警方會繼續加強情報搜集，並適時採取嚴厲果斷的執法行動，絕不容忍任何黑社會及有組織犯罪活動，以維護社會治安及保障市民生命財產安全。