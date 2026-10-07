東涌奪命工傷｜房屋署指示承建商停工　指死者安全帶疑無繫穩固點

東涌今日（7日）發生致命工業意外，東涌第103區居屋「裕豐苑」地盤，一名34歲姓錢男工清拆用來移除鞏固天秤臨時支架的工作平台時，從13樓墮下，倒臥2樓工作平台，昏迷送院搶救不治。



房屋署回覆《香港01》查詢指，有關地盤為東涌第103區公營房屋發展項目。初步調查顯示，工人雖有佩戴安全帶，但懷疑安全帶的另一端沒有連繫在穩固點。署方已立即指示承建商暫停相關地盤工程，及提交詳細的調查報告。勞工處表示，事發後已即時派員到場調查，並已有關承建商發出「暫時停工通知書」，停止其在該地盤內的樓宇外牆進行搭建、更改、拆卸及使用該類工作平台。



死者事發時正在拆天秤、有佩戴安全帶，現時仍未知其墮下原因。 （林振華攝）

房屋署助理與總建築師赴醫院慰問死者家屬

房屋署稱高度關注事故，並向死者家屬致以最深切的慰問，亦要求承建商即時向死者家屬提供適切協助。有關地盤為香港房屋委員會（房委會）於東涌第103區公營房屋發展項目，承建商是中國土木工程集團有限公司，現正進行上蓋工程。

據房屋署了解，意外於今日下午約1時30分發生，工人正在清拆用來移除鞏固天秤臨時支架的工作平台，工作期間墮下，送院搶救後不治。經初步調查，雖然他有佩戴安全帶，但懷疑安全帶的另一端沒有連繫在穩固點。房屋署助理署長和總建築師立即趕到醫院慰問死者家屬，並向管理層報告有關事故。同時，房屋署已立即指示承建商暫停相關地盤工程。

東涌第103區一個地盤發生工業意外，一名工人從高處墮下死亡，多名警員在地盤內調查。（林振華攝）

房屋署檢視其他房委會地盤類似工序安全情況

房屋署稱，警方、消防處及勞工處已隨即到場跟進，事故原因仍在調查當中，房屋署亦正全面配合勞工處的調查，如發現承建商觸犯相關法例，會嚴肅處理和提出起訴。另外，如房屋署發現承建商有任何不當之處，將如實反映相關情況於其表現報告中，可能影響其日後競投房委會工程的機會。

署方續指，已立刻主動檢視其他房委會地盤類似清拆工作平台工序的安全情況，同時會盡快安排與承建商進行會面，要求承建商提交詳細的調查報告，以及將要加強的安全管理措施，以防止類似事故再次發生，署方會督促承建商嚴肅跟進。

勞工處表示，事發後已即時派員到場調查，並已有關承建商發出「暫時停工通知書」，停止其在該地盤內的樓宇外牆進行搭建、更改、拆卸及使用該類工作平台，直至處方信納有關承建商已採取適當的措施消除有關危害，才可復工。該處正全速調查意外成因，查找有關持責者的法律責任，以及提出改善措施。若調查發現有違例事項，定會依法處理。

東涌第103區一個地盤發生工業意外，一名工人從高處墮下死亡，警方到場調查。（林振華攝）

案發於今日下午1時許。工權會總幹事蕭倩文指，死者為全職工人且已任職超過一年，且為家中經濟支柱。房屋署代表、大判及事主的直接僱主事後已趕赴現場了解情況。工權會要求承建商與僱主必須全力協助家屬，提供善後安排，助其渡過難關。

東涌第103區一個地盤發生工業意外，一名工人從高處墮下死亡。事主工友在醫院了解。（林振華攝）

香港執業安全師學會對事件深感悲慟，並向死者家屬致以深切慰問，同時對短期內接二連三發生多宗工作期間從高處墮下的致命事故深表關注。

為提醒業內人士及避免同類事故再發生，學會對高空作業安全提出建議，包括制定詳細的施工方案及嚴格跟從，將安全放在首位；向所有工友提供足夠的安全資料、指示及訓練；落實「誰主管、誰負責，管施工必須管安全」的原則，由現場區域的管工負責監督。

此外，學會要求勞工處制定專門的高空工作法例及制定高空工作安全守則，內容須涵蓋棚架以外的其他情況；僱主須建立制度監督及檢查安全帶的使用情況，工友亦須妥善使用有關裝備。