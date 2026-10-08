30歲女網上識「台灣」男　遭遊說買AI算力製短片賺佣　被騙$210萬

警方在Facebook專頁「守網者」透露，日前有一名年約30歲女子，在交友App結識自稱來自台灣的男子。對方取得事主信任後，便介紹一個虛假AI生成網站，訛稱只需在該網站購買AI「算力」製作短片，並上載至另一個指定的虛假影音平台，即可賺取豐厚佣金。



事主按網站的假客服指示，先後多次將逾210萬元，轉賬至對方指定的個人銀行戶口，以購買AI「算力」。虛假影音平台其後顯示賬面累積獲利逾30萬元，但事主打算提現時，客服即要求繳交20%手續費並拒絕提現，該名男子亦隨即失聯，事主始驚覺受騙。



一名女子早前在交友App結識自稱來自台灣的男子，被遊說在虛假AI生成網站購買AI「算力」製作短片賺佣，被騙逾210萬元。（「CyberDefender 守網者﻿」Facebook）

警方提醒，網上交友或做任務前，要留意：

1. 交友談及賺錢即屬高危：未曾見面的網友主動介紹接單或做任務，九成有伏；

2. 小心筍工誘惑：標榜「低風險、高回報」或只需點讚、下單就能輕鬆賺錢的邀請，極可能是騙局；

3. 切勿轉賬至私人戶口：正規平台絕不會要求將資金轉入個人戶口，虛假平台的利潤純屬數字遊戲。

下載全新 AI+ 升級版「防騙視伏 APP」：https://cyberdefender.hk/scameterplus/。