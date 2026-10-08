觀塘內地男遭偷龍轉鳳　$3000萬金粒變8支柔順劑　警拘兩漢緝主腦

3名男子昨日（7日）在觀塘一間酒店內，涉嫌以同等重量的8支柔順劑，偷龍轉鳳盜去總值約3,000萬元的金粒。警方接獲內地男事主報案後，迅速拘捕其中兩名男子，並起回所有贓物。警方調查下揭發事主被友人出賣，趁他落樓吸煙時放同黨入房，短短兩分鐘掠走30公斤重金粒，現正追緝該名在逃主腦。



歹徒以同等重量的柔順劑，偷龍轉鳳盜去價值3,000萬元的黃金粒。（黃煦緻攝）

觀塘警區刑事總督察鄧子軒簡報案情稱，昨日凌晨2時半，一名內地男子報案，指自己與一名友人入住觀塘區的一間酒店，其間存放於行李箱內總重量達30公斤、約值港幣3,000萬元的金粒，懷疑被人「偷龍轉鳳」，換成8支相若重量的柔順劑，而同行友人則逃去無蹤。

警方接手調查後發現案件經過精心策劃，主腦正是事主的同行友人，他事先安排兩名男子提早購買與黃金相若重量的柔順劑，並入住同一間酒店相鄰的房間。其間趁事主落樓抽煙的短暫空檔，開門讓接應的兩人進入房間調包，過程只是短短兩分鐘，便將該批30公斤重的黃金換走。

警方隨即展開追捕行動，發現賊人犯案後登上不同交通工具離開，並在途中多次轉換交通工具，以圖擾亂警方調查方向。然而，觀塘警區人員於短時間內檢視及分析大量閉路電視片段，包括「銳眼計劃」下的閉路電視片段，於接報後數小時，鎖定全部3名涉案男子身份。

案發當日中午，警方即於大埔區拘捕一名男疑犯，在他身上搜出一張大埔區賓館的房卡。人員隨即押解該名男子返回賓館房間，在房內起回全部失竊的3,000萬元黃金。同時，人員於羅湖管制站，趁另外一名男疑犯試圖逃離香港之際，將他拘捕。

兩名被捕男子分別27歲及41歲，持雙程證，現正被扣留調查。至於案中主腦在事主報案前1小時已經離境，警方正展開追緝。

據了解，事主與友人入住同一酒店房間，友人開門讓另兩名接應男子進入。事主從事黃金買賣生意，持雙程證來港，由相關持牌機構買入後再轉售到其他買家。該名朋友是在內地認識，同樣是做黃金買賣，作用是陪伴事主做生意，合作了幾個月。凌晨時份，事主發現該名友人不知所終，覺得奇怪，於是打開行李查看，赫見黃金變成柔順劑。

觀塘警區刑事總督察鄧子軒向傳媒簡報案情。（黃煦緻攝）

警方重申「盜竊」罪屬嚴重罪行，一經定罪，最高可判處監禁10年，市民切勿以身試法。警方同時提醒市民妥善保管自己財物，並時刻提高警覺，確保物品在自己視線範圍之內。