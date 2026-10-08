平治避查尖沙咀逃至沙田　19歲男涉無牌危駕　66歲車主父親同被捕

今日（8日）上午8時41分，警方於沙田大老山公路近石門，截獲一輛平治私家車；據報司機因駕駛態度問題，於尖沙咀被警車截查。惟警員曾敲車窗，司機沒有理會，繼續行駛，最終在大老山公路被截停。



網上圖片可見，數名男子蹲坐路邊受查。最終，19歲男司機涉嫌「危險駕駛」及「無牌駕駛」等3罪被捕；其父親、亦即私家車車主，事後亦涉嫌「允許他人沒有第三者保險而使用車輛」被扣查。



今早（8日）案發後，警員截停涉事平治私家車，數名男子在路邊候查。(網圖)

現場消息稱，警方西九龍交通部人員，在尖沙咀漆咸道南及柯士甸道交界，發現涉事平治左搖右擺，上前截查但不果，警車隨即展開追截，一直追至大老山公路。其間平治疑失事「自炒」，最終被警截獲。車上有司機和兩名乘客，其中司機疑沒有駕駛執照被捕。3人沒有受傷，警方隨後將他們帶署進一步調查。

據了解，車上兩名乘客經調查後予以放行；而車上19歲姓駱司機，則涉嫌「無牌駕駛」、「危險駕駛」及「沒有第三者保險而使用車輛」，現正被扣留調查。

警方深入調查後，今日下午再在馬鞍山區，拘捕一名同樣姓駱的66歲男子。據悉，他是涉事私家車登記男車主，為19歲被捕人的父親，涉嫌「允許他人沒有第三者保險而使用車輛」，現正被扣留調查。

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今早（8日）案發後，地面遺有碎片。（黃煦緻攝）

今早（8日）案發後，大批警員在場調查。（黃煦緻攝）