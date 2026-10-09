警旺角截查的士拘男乘客　揭藏依托咪酯煙彈、可卡因等多款毒品

連續兩日有涉及的士的販毒案。今日（9日）下午2時許，警方在旺角洗衣街近亞皆老街截查一輛的士，在男乘客的背囊內搜出多款毒品，隨即將他拘捕，戴上手銬及以黑布蒙頭。警員再召緝毒犬到場進一步搜索，的士司機亦在場助查。



現場消息指，警方因應近日歹徒利用的士販毒的案件上升，於是加緊留意；其間西九龍衝鋒隊截查涉案的士，在後座男乘客的背囊內搜出懷疑毒品；初步點算包括近90粒依托咪酯煙彈（前稱太空油）、可卡因、冰毒及氯胺酮（K仔）等毒品，實際數目有待點算。

警方在旺角洗衣街近亞皆老街截查一輛的士，揭男乘客藏多款毒品，他被黑布蒙頭、戴上手銬拘捕。（翁鈺輝攝）

現場所見，警員用膠索帶圍封該輛「小露寶」的士，人員打開車尾箱及車門調查。一名穿間條衫、拖鞋的男子，被黑布蒙頭鎖上手銬，站在一旁受查。

據知，被捕人曾涉及同類案件入獄，獲釋不久，最近又疑欠債鋌而走險，運送毒品「搵快錢」。

警員檢獲證物。（翁鈺輝攝）

今次是連續第二日有同類事件。昨日（8日）中午時份，西九龍衝鋒隊在旺角花園街先達廣場對開巡邏期間，亦截查一輛的士，在一名姓鄺（27歲）女子身上，檢獲懷疑含有依托咪酯的煙彈（前稱太空油），據悉她當時在車外與的士上的人士進行毒品交易。

人員其後搜查涉事的士，再於車內檢獲共約26粒懷疑含有依托咪酯的煙彈、一些懷疑氯胺酮（K仔）及一些懷疑冰毒，姓陳（72歲）男司機及姓林（22歲）男乘客同樣被捕。

身穿間條衫、拖鞋的男乘客，被黑布蒙頭鎖上手銬拘捕受查；的士司機（黑衫）亦在場協助調查。（翁鈺輝攝）