清水灣道七人車逆駕險撞車　內地男司機涉危駕遭帶署　警將票控

上月（9月29日）網上流傳一段車cam影片，顯示在9月27日晚上9時許，一輛白色七人車在清水灣道近打鼓嶺新村對開一個彎位逆線行駛，幾乎迎頭撞到Cam車，幸Cam車及時扭左避開才不至釀成意外。



事件有新進展，警方今日（10月9日）指留意到網上短片，涉案逆線私家車與其他車輛擦身而過，對其他道路使用者構成嚴重威脅。東九龍總區交通部交通調查組人員經深入調查後，今日下午以涉嫌「危險駕駛」，把一名41歲持雙程證內地男司機帶返警署協助調查，稍後將會票控他。



Cam主沿清水灣道右線往西貢方向下斜，另一輛私家車則沿左線行駛。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

影片顯示，當時Cam車沿清水灣道右線往西貢方向落斜，另一私家車沿左線行駛。途至打鼓嶺新村對開一個右彎時，突有一輛白色七人車逆線行駛，完全沒有煞車跡象，即將迎頭相撞之際，Cam車立即扭左，成功從左線私家車和逆線七人車之間安全穿過。左線私家車、尾隨電單車和Cam車停車數秒才如常行駛。

由於受到七人車車頭燈的影響，車Cam無法拍下七人車車牌，Cam主在文中驚呼「差一秒就gg登出地球，好彩無炒埋隔籬師兄」；同時公開片段，詢問「當時有冇其他車友都影到呢部白色七人車嘅逆線過程或車牌？求車Cam片」。

即將迎頭相撞之際，Cam主立即扭左。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

帖文引來許多網民留言，「Cam主有料，好身手，讚」、「沿路相信應該有其他車影到，歡迎經過人士放片出嚟做佢」、「如果稍有差池，現場4架車有機會一齊炒」、「今次你好彩冇撞到其他車，如果真係避開佢而撞到其他車，有機會就係你嘅錯」；亦有人質疑「點解呢個位間唔中都有逆線車」、「又係呢個位」。

途經打鼓嶺新村對開一個右彎時，突有一輛白色七人車逆線行駛。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

警方重申，在道路上危險駕駛均屬嚴重交通罪行，對其他道路使用者構成極大危險。根據《道路交通條例》（香港法例第374章），危險駕駛屬嚴重罪行，違例者最高可被判處罰款港幣2.5萬元及監禁3年，以及停牌最少6個月，市民切勿以身試法。

警方會繼續在各區進行執法行動，打擊其他交通違例事項，透過嚴厲執法確保道路暢通及保障市民安全，並提高道路使用者的安全意識。