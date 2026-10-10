3兄弟組跨國賣淫集團　招攬妓女網上宣傳酒店交易　警拘16人

警方瓦解一個跨國賣淫集團，招攬泰國女子來港賣淫，提供機票住宿等「一條龍」服務，再在網上宣傳吸引嫖客到酒店交易。警方於過去兩日採取行動，透過突擊搜查及「放蛇」拘捕共16名男女，包括集團主腦的3兄弟及賣淫女子等，他們涉嫌「違反逗留條件」、「販運他人進入或離開香港」、「控制他人賣淫」等罪，檢獲超過1,300萬港元現金，以及凍結逾500萬港元犯罪得益。



行動中警方檢獲超過1,300萬港元，以及凍結逾500萬港元犯罪得益。（翁鈺輝攝）

安排泰國女子來港入住酒店賣淫 抽佣7成

西九龍總區刑事部警司賈錦琳簡述行動內容稱，較早前警方發現一個由泰國籍人士及本地人士操控的跨國賣淫集團活躍於尖沙咀。根據情報分析及追查閉路電視，成功鎖定骨幹成員的身份及其分工。

首先泰國團伙會操縱多名泰國籍女子搭飛機到港，並安排入住尖沙咀酒店提供性服務以賺取金錢。另一邊廂由一個家族式經營的本地犯罪集團營運一個社交平台群組，宣揚有泰籍性工作者提供性服務，用她們的性感照片作招徠，每次收取金額由港幣$700至$1000不等。

集團成員會為嫖客安排交易時間及指定酒店房間，性工作者完成每日工作後，即到指定地方將現金交予操控她們的泰國籍男子。犯罪集團收取大約7成利潤，牟取暴利。

除此之外，集團成員定期訂購一次性用品包括避孕套，一次性毛巾等，並儲存在指定地方 提供予性工作者取用。根據警方的財富調查，犯罪集團收取性工作者收益後，會存入自己個人名下的銀行戶口。

經過一連串調查，西九龍重案組於過去兩日（8日至9日）採取名為「雷霆2026」暨「銳師」執法行動，派員「放蛇」拘捕9名持旅遊證件的泰籍女子（19至33歲）涉嫌「違反逗留條件」；另外拘捕7名包括主腦及骨幹成員，當中兩人泰國籍，其餘為本地人（44歲至54歲）報稱無業，罪名為「販運他人進入或離開香港」、「控制他人賣淫」、「依靠他人賣淫的收入為生」，「洗黑錢罪即處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」。警方於位於屯門的指揮中心，檢獲超過$1,300萬現金，同時凍結銀行戶口，成功阻止逾$500萬的犯罪得益被轉移。

警方相信已經瓦解此跨國賣淫集團，被捕人正陸續被落案起訴，將於下周一（12日）在九龍城法院提堂。

重案組高級督察葉恩樺補充，「販運他人進入或離開香港」，「控制他人賣淫」、「依靠他人賣淫收入維生」及「洗黑錢」均屬嚴重罪行。根據香港法例，一經定罪，分別最高可被判監禁10至14年。

行動中檢取到營運社交平台的兩台電腦，內有妓女每日應客的時間表，各人的聯絡電話號碼，「上鐘」、「落鐘」的記錄，當中40萬元現金相信是過去兩日的生意額。