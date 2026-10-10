3兄弟組跨國賣淫集團　招攬泰女抽佣7成　警拘16人檢$1300萬

警方瓦解一個跨國賣淫集團，招攬泰國女子來港賣淫，提供機票住宿等「一條龍」服務，再在網上宣傳吸引嫖客到酒店交易。警方於過去兩日採取行動，透過突擊搜查及「放蛇」拘捕共16名男女，包括集團主腦3兄弟及賣淫女子等，他們涉嫌「違反逗留條件」、「販運他人進入或離開香港」、「控制他人賣淫」等罪，檢獲超過1,300萬港元現金，以及凍結逾500萬港元犯罪得益。



行動中警方檢獲超過1,300萬港元，以及凍結逾500萬港元犯罪得益。（翁鈺輝攝）

安排泰國女子來港入住酒店賣淫 抽佣7成

西九龍總區刑事部警司賈錦琳簡述行動內容稱，較早前警方發現一個由泰國籍人士及本地人士操控的跨國賣淫集團活躍於尖沙咀。根據情報分析及追查閉路電視，成功鎖定骨幹成員的身份及其分工。

首先泰國團伙會操縱多名泰國籍女子搭飛機到港，並安排入住尖沙咀酒店提供性服務以賺取金錢。另一邊廂由一個家族式經營的本地犯罪集團營運一個社交平台群組，宣揚有泰籍性工作者提供性服務，用她們的性感照片作招徠，每次收取金額由港幣$700至$1000不等。

集團成員會為嫖客安排交易時間及指定酒店房間，性工作者完成每日工作後，即到指定地方將現金交予操控她們的泰國籍男子。犯罪集團收取大約7成利潤，牟取暴利。

除此之外，集團成員定期訂購一次性用品包括避孕套，一次性毛巾等，並儲存在指定地方 提供予性工作者取用。根據警方的財富調查，犯罪集團收取性工作者收益後，會存入自己個人名下的銀行戶口。

警搗屯門私人屋苑單位及酒店拉16人 下周提堂

經過一連串調查，西九龍重案組於過去兩日（8日至9日）採取名為「雷霆2026」暨「銳師」執法行動。其中周四（8日）於屯門一個私人屋苑爆門進入單位，該處是一個運作中心，拘捕兩名骨幹，當時正透過Telegram與嫖客和妓女聯繫；探員又在另一個單位再拉一名骨幹。

此外，警方在尖沙咀區酒店「放蛇」拘捕9名持旅遊證件的泰籍女子（19至33歲）；又在區內其他地點拉1名骨幹及3名集團成員。

行動中共拘捕16人，警方將落案控以相關罪名，包括「販運他人進入或離開香港」、「控制他人賣淫」、「依靠他人賣淫的收入為生」，「洗黑錢罪即處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」等，下周一（12日）在九龍城裁判法院提堂。

被捕主腦包括3兄弟

被捕的4名主腦中有3人為親兄弟，另1人為泰國籍，分別報稱商人、速遞、物業管理及無業；而警方突擊搜查，位於屯門大型私人屋苑內的3個單位，有兩個是歹徒的自置物業，1個租用作運作中心。 警方相信集團運作最少1年，每月有200萬款項轉到離岸戶口。

重案組高級督察葉恩樺補充，「販運他人進入或離開香港」，「控制他人賣淫」、「依靠他人賣淫收入維生」及「洗黑錢」均屬嚴重罪行。根據香港法例，一經定罪，分別最高可被判監禁10至14年。

行動中檢取到營運社交平台的兩台電腦，內有妓女每日應客的時間表，各人的聯絡電話號碼，「上鐘」、「落鐘」的記錄，當中40萬元現金相信是過去兩日的生意額。