港鐵深水埗站男子遇查　爆粗罵警：我唔係Kai　收告票被捕｜有片

Threads流傳3段影片，顯示3名陣軍裝男警包圍一名非華裔男子，該名「咩呀？唔畀佢整囉，唔X識睇呀？」，警長隨即警告其行為構成「公眾地方行為不檢」，但男子情緒繼續激動，爆粗反駁指控遭該名警長用粗口對待，「你X我老X啱啱」、「告我行為不檢，含X啦你」，眾警不斷勸喻他保持冷靜，但男子越來越大聲「你冷靜啲」，警長立即表示作出第一次口頭警告，男子繼續指控被警長「X我老X」，但該名警長否認，男子揚言拍片紀錄。



另一段影片，雙方繼續對峙，男子仍然保持囂張，聲稱「我無講粗口，我講個X字，唔X得呀？」、「唔通為咗你哋3個，改我講嘢方法？」、「你以為（我係）Kai子，我就唔係Kai」、「你要做我，你行出去瞓」。



最後一段影片顯示警長警告「唔再畀機會你」，男子囂張反駁「睇下你點唔畀機會我」，警長要求對方保持冷靜，以便搜身，男子揚言「搜囉，有嘢咪畀你囉」，之後警員開始搜身，男子要求「你唔好咁X大力，搜還搜」，同時和高級警員「閒聊」，繼續指控剛才遭其同袍爆粗對待，該名被指控爆粗的警長走近，再次否認指控，同時指出男子「講晒粗口，我哋錄影晒」、「你就唔可以講粗口，你明唔明？」，男子正想反駁，影片便結束。



警長警告男子行為構成「公眾地方行為不檢」，但男子爆粗反駁指控遭該名警長用粗口對待，「你X我老X啱啱」、「告我行為不檢，含X啦你」。（Threads@henryychannn影片截圖）

3條影片均未見任何警員爆粗，帖文引來許多網民討論，「佢啲廣東話好純正，尤其是粗口，好順暢、好流利、好正」、「佢識講Kai子，一定好細個已經喺香港打滾，非常本地」、「未睇晒成件事真係唔敢講邊個啱、邊個錯，不過睇個場面都幾混亂，希望最後和平收場」。

雙方繼續對峙，男子仍然保持囂張，聲稱「我無講粗口，我講個X字，唔X得呀？」、「唔通為咗你哋3個，改我講嘢方法？」、「你以為（我係）Kai子，我就唔係Kai」。（Threads@henryychannn影片截圖）

根據《香港鐵路附例》第28H條，任何人於鐵路處所之上，不得使用任何威脅性、粗穢、淫褻或使人反感的言語，或鬧事、行為不檢、行為不雅或作出使人反感的行為，一旦罪成，可被判罰款5,000元。

警員開始搜身，男子要求「你唔好咁X大力，搜還搜」。（Threads@henryychannn影片截圖）

警方回覆《香港01》查詢時表示，昨日（10日）下午4時01分，警員在港鐵深水埗站內截查一名29歲非華族裔男子，對方激動爆粗罵警，警員作出口頭警告，男子保持冷靜後，警員以涉嫌違反《香港鐵路附例》向他發出告票，同時以涉嫌「公眾地方行為不檢」將他拘捕，案件交由深水埗警區刑事調查隊第九隊跟進。