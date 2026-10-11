餐飲集團收逾30封「粉末恐嚇信」追100萬工程費　裝修公司3人被捕

一間餐飲集團近日先後接獲超過30封恐嚇信，內附骷髏頭圖案及「有毒」字樣A4紙，並夾雜白色粉末。警方經調查後，發現事件源於該集團與一間裝修公司涉及逾100萬元的工程費糾紛，有關信件屬非法收數手段。裝修公司兩名負責人及一名女職員，涉嫌「刑事恐嚇」被捕。



一間餐飲集團近日先後接獲超過30封恐嚇信，內附骷髏頭圖案及「有毒」字樣A4紙，並夾雜白色粉末。（馬耀文攝）

油尖警區刑事調查（一）總督察李祈晉表示，警方10月6至8日先後接獲多名市民報案，指收到不明的恐嚇信件，內含不明的白色粉末，信件總數超過30封。

油尖警區刑事支援隊第一隊督察吳子筠詳述，警方於10月6日接獲一名餐飲集團職員及保安員報案，指集團位於尖沙咀的分店及辦公室，分別收到一封恐嚇信件。信內附有一張印有骷髏頭圖案及「有毒」字樣的A4紙，並夾雜不明白色粉末。爆炸品處理課人員到場檢驗後，確認粉末不含化學、生物或輻射物質，亦無爆炸危險，初步證實為麵粉。

10月7日及8日，警方再接獲多名市民報案，包括該餐飲集團將軍澳分店附近的居民、店舖職員及餐廳合夥人，均指收到同類恐嚇信。爆炸品處理課檢驗後，同樣證實粉末為麵粉。警方經深入追查，發現涉事餐飲集團與觀塘一間裝修公司存在金錢糾紛，該批恐嚇信為裝修公司負責人策劃的非法收數手段。

一間餐飲集團近日先後接獲超過30封恐嚇信，內附骷髏頭圖案及「有毒」字樣A4紙，並夾雜白色粉末。（馬耀文攝）

10月9日，警方於涉案裝修公司辦公室進行埋伏，成功拘捕兩名男負責人及一名女職員（45至65歲），涉嫌「刑事恐嚇」。行動中檢獲郵票、信封、影印機及電腦等證物；涉案信件將作進一步法證檢驗，3名被捕人士獲准保釋候查。

據了解，涉事飲食集團旗下設有逾10間分店。涉案裝修公司早前承接該集團至少兩間分店（即收到恐嚇信的分店）的裝修工程，涉及金額超過100萬元。

餐飲集團接獲多封恐嚇信。（馬耀文攝）

警方調查相信，被捕人士為追討欠款，不惜寄出相關信件，企圖以極端手段施加壓力及製造公眾恐慌。案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

警方強烈譴責以非法及極端手段收數的行為。根據《刑事罪行條例》（第200章）第24條，刑事恐嚇一經定罪，最高可被判監禁5年。警方提醒市民應透過合法途徑維護權益，無論是幕後主使、前線執行或協助收數，均屬嚴重違法。警方會繼續對違法行為採取零容忍態度，嚴正執法，守護市民財產安全及本港治安穩定。

警方檢獲郵票。（馬耀文攝）

涉案信件。（馬耀文攝）