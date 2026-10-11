警清水灣截3輛非法改裝車　拘3男涉超速　揭將危駕片段擺上網

警方東九龍總區交通部執行及管制組昨日（10日）在清水灣一帶展開代號「聯隼」（DOUBLEHAWK）的交通執法行動，針對性打擊非法賽車及危險駕駛。行動中檢獲3輛懷疑非法改裝私家車，拘捕3名男子，其中兩人涉嫌將危險駕駛片段上載至網絡。



警方反非法賽車截查3輛改裝車。（圖片由警方提供）

調派無人機蒐證 3男涉超速一倍，2人網上放片

警方表示，近日發現非法賽車活動頻繁且有上升趨勢，故加強情報收集並運用科技蒐證，以情報主導方式在區內部署，更調派無人機協助觀察及協調，以提升行動安全性。

昨晚約9時許，警方發現一批車輛分批駛往清水灣一帶準備非法賽車，隨即部署截擊。行動期間，人員發現有車輛在大坳門路涉嫌以超過路面限速一倍的速度持續行駛，且互相緊隨競速，嚴重危害其他道路使用者安全；經調查後，發現兩名非華裔司機更涉嫌在網上發佈危險駕駛的片段。

警方最終在安全情況下截停3輛可疑私家車，拘捕3名男司機，分別為1名33歲本地男子及兩名分別為20及22歲的非華裔男子，涉嫌「危險駕駛」。他們現已獲准保釋候查，須於11月上旬向警方報到。

經初步檢驗，涉案3輛私家車懷疑經非法改裝，涉嫌違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》，已被拖往九龍灣車輛檢驗中心作進一步驗車。

警方重申，東九龍總區交通部將繼續透過不同行動模式，在區內交通黑點加強執法，嚴厲打擊非法賽車及危險駕駛等違法行為，以保障市民安全及提升道路使用者的安全意識。