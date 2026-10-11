將軍澳住宅變詐騙電話中心　「貓池」狂打2.3萬電話　24歲男被捕

警方日前破獲一個位於將軍澳住宅單位的詐騙電話中心，拘捕一名24歲本地男子，涉嫌「詐騙」。警方調查發現，涉案男子以公司名義申請大量電話卡，並利用「貓池機」打出逾2.3萬個詐騙電話，當中至少一名事主已被騙去逾10萬元。



警方日前破獲一個位於將軍澳住宅單位的詐騙電話中心，並拘捕一名24歲本地男子，涉嫌「詐騙」。（馬耀文攝）

商業罪案調查科訛騙案調查組2D隊高級督察廖朗鈞交代案情，指警方於10月9日突擊搜查一個位於將軍澳區住宅單位，並拘捕一名24歲男子，檢獲多張電話卡、一部俗稱「貓池」的電話卡數據機、一部電腦、一部平板電腦及四部電話。

行動當日，單位內的「貓池」設備仍在運作中，警方調查發現犯罪集團可透過電腦軟件遙距控制「貓池機」發出大量電話。該詐騙電話中心已運作逾一周，期間曾打出超過2.3萬個詐騙電話。警方相信有人利用該單位作為詐騙電話中心，不排除更多人被捕。

警方表示，商業罪案調查科較早前鎖定該名24歲本地男子，發現他以公司名義向電訊商申請大量電話卡，而這批新註冊的電話號碼與最近假冒客服的電話騙案有關。詐騙集團假冒某些網購平台的客服人員向受害人訛稱其購買的商品出現瑕疵，需要退貨或退款。再以收取保證金、手續費，或訛稱受害人的銀行戶口將會被扣除高額年費等理由，要求受害人轉賬至他們提供的銀行戶口。受害人根據指示過數後，始發現受騙。

警方檢獲「貓池機」。（馬耀文攝）

據了解，被捕人利用「上台卡」作登記，而此類月費卡目前並無申請數量上限。

警方指出，檢獲的電話卡均由被捕男子登記，其中一個號碼證實與最近一宗假冒客服騙案有關，事主損失超過10萬元。今次警方成功瓦解一個電話詐騙中心，及時阻止更多騙案發生。涉案男子現正被扣留調查，警方提醒市民如收到來歷不明的電話，一定要主動向相關機構的官方人員核實身份。若對方要求索取金錢、銀行賬戶或密碼，更需要警惕。市民如有疑問，可透過「防騙視伏App」輸入可疑電話號碼、銀行戶口，或致電警方「防騙易18222」熱線求助。

警方提醒，市民切勿向他人出售自己登記的電話卡，若被人利用作詐騙或其他非法用途，電話卡的登記人或會負上刑事責任。警方強調，詐騙屬於嚴重罪行，一經定罪，最高可被判處14年監禁，而警方對於任何利用科技手段進行詐騙的行為絕不姑息，市民切勿以身試法。

警方檢獲公司文件。（馬耀文攝）

警方日前破獲一個位於將軍澳住宅單位的詐騙電話中心，並拘捕一名24歲本地男子，涉嫌「詐騙」。（馬耀文攝）