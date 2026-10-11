屯門公路兩人騎共享單車沿路肩騎行　網民抽水：趕去參加單車節

旅發局主辦的「新鴻基地產香港單車節」今日（11日）舉行，多區有封路措施，但並非所有公路都開放予單車行駛。社交平台今日流傳兩張相片，拍攝到有兩名人士身穿便服，騎著天藍色的共享單車沿屯門公路路肩位置行駛。前方更有一輛警車疑到場截查。相片曝光後引起網民熱議，不少人笑稱他們是「趕去參加單車節」、「以為今日單車節可以全港公路任踩」。



有網民上載兩張圖片，拍攝到有兩名人士在屯門公路慢線騎共享單車。（Keith Wong圖片）

有網民上載兩張圖片，拍攝到有兩名人士在屯門公路慢線騎共享單車。（Man Fung Leung圖片）

網上流傳的兩張照片顯示，今早屯門公路有兩名身穿淺色衫、戴鴨舌帽的人士，各騎著一輛天藍色的共享單車，一前一後在路肩往九龍方向前行。而在兩部單車前方的數十米處，停泊了一輛警車，未知是否接獲報案而趕抵現場截停兩名單車人士。

由於今日（11日）適逢香港單車節舉行，主辦方及警方清晨起封閉青馬大橋、汀九橋及尖沙咀多條主要幹道供參賽者競逐。屯門公路出現這場「共享單車奇景」，引來大批網民留言抽水，笑言：「今日單車節喎，響應單車節，唔係唔踩啊？」、「趕緊出去單車節？」、「佢哋梗係以為今日單車節，全港公路都可以任踩啦！」、「單車的確係可以行巴士線嘅，不過單車正常來講係唔可以喺快速公路上行走！」

屯門公路屬於「快速公路」，根據香港法例第374Q章《道路交通(快速公路)規例》，任何人無合理辯解踩單車進入快速公路即屬犯罪，如屬首次被定罪，可處第2級罰款（5,000元）及監禁3個月；第二次或隨後定罪：可處罰款 10,000 港元及監禁 6 個月。