多圖｜天水圍+WOO嘉湖竹棚搭建獲譽為登峰之作　吸引巿民驚嘆打卡

天水圍+WOO嘉湖（前稱嘉湖銀座及置富嘉湖）的大型玻璃尖塔維修工程因其搭建的竹棚富有幾何美感引起市民注意，有網民在社交媒體發文大讚竹棚「有線條感同視覺衝擊，簡直好似大型現代藝術裝置展出」。《香港01》記者到+WOO嘉湖視察，見不少巿民都舉頭仰望欣賞及拍照。



+WOO嘉湖前稱嘉湖銀座及置富嘉湖，一期及二期商場先後於1999年及2000年開幕，商場歷經多次大型翻新與優化工程。而今年10月，商場入口標誌性的大型玻璃尖塔對稱設計展開維修工程，搭上竹棚，隨即成為熱話。

+WOO嘉湖的玻璃尖塔對稱設計正展開維修工程，搭上竹棚，隨即成為熱話。（蔡正邦攝）

網民讚嘆竹棚搭建猶如工藝，自古已有。而今次圍繞+WOO嘉湖尖塔搭建的棚架結構工整精密，甚具氣勢，無論日間夜晚也別樹一幟，吸引居民駐足「打卡」。

現場所見，巨型竹棚架在艷陽下顯得甚是宏偉，數以千計的竹枝，左穿右插，由下而上，建構出緊密有序的井字型棚架，縱橫交錯。由商場地面中庭延至頂層天花，儼如一個竹製金字塔，場面相當壯觀。

樓主在貼文中不禁驚嘆：「全部都是竹。amazing。」不少網民亦留言讚嘆本港搭棚師傅的手藝鬼斧神工，形容是「民間力學奇蹟」、「充滿本土美學的建築奇景」，更有街坊笑言還以為是商場的大型藝術裝置 。

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黃先生在商場外拍攝+WOO嘉湖，他坦言相當欣賞搭棚工藝：「我日日都有影住（+WOO嘉湖），一定欣賞呢種工藝，用咗好多年，係傳統…呢啲工藝係應該要傳承。如果唔係就用金屬嗰啲…我相信用咗（棚）咁多年，係有佢嘅好處。」

黃先生每日返工也經過+WOO嘉湖，讚嘆搭棚師傅技術超凡。（蔡正邦攝）

家住天水圍的趙女士，今日帶同孩子到來觀賞三角錐體竹棚，拍照留念。她說：「棚架係香港傳統，好多年，其後聽過話要轉鋼架，覺得好可惜。」因此特意帶孩子到來觀賞拍照。