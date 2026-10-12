大埔運頭塘女子遭鋼珠擊傷　街坊曾睹兒童持槍射擊　籲多加巡邏

大埔昨日（11日）發生傷人案。一名31歲姓阮女子行經運頭塘邨河邊一處小徑時，懷疑被鋼珠擊傷左手手指，她清醒被送往雅麗氏何妙齡那打素醫院治理。《香港01》今日（12日）重返現場，街坊表示附近偶有兒童持玩具槍射擊玩耍，防不勝防，呼籲屋邨管理處加強監管。



譚先生表示附近偶有兒童持玩具槍射擊玩耍。（黃學潤攝）

街坊譚先生表示，他經常在長椅休憩，平日不時見到有兩三個小童拿著玩具槍在附近「咻咻咻」射擊，他指雖然自己未曾遭射中，但亦不敢出聲制止：「我哋唔敢講，有大人睇住關你咩事啫，我又咪畀你鬧。」譚先生期望屋邨管理處能加派人手巡邏：「管理處多啲行出嚟教下嘢，有大人喺度嘛，（着他們）唔畀細路仔攞啲槍嚟射人，管理處都冇管。」

余小姐表示，之前曾制止小童持槍射擊玩耍。（黃學潤攝）

另一名街坊余小姐推測，今次玩槍傷人案可能與近期開學有關：「呢排細路多咗，啱啱開學，暑假反而冇乜。樓上邊敢射落嚟？應該係班𡃁仔喺度玩，走嚟走去啫。」她提及，以前暑假亦曾見過年紀稍大的小童持長型玩具槍在玩耍：「好長㗎類似噴水啲水槍，自己幾個喺度玩。」她當時見狀已即時制止：「我哋會喝佢，佢哋都會聽。」她自言會看顧好自己的小朋友，「睇實啲囉，見到有人玩緊咪走」，小心為上。

大埔運頭塘休憩處小徑昨日發生鋼珠傷人案。（黃學潤攝）

警方表示，昨日（11日)下午5時45分接報，在運頭塘休憩處附近的斜路，檢獲一粒直徑0.8厘米的鋼珠。經初步調查，案件列「普通襲擊」，交由大埔警區刑事調查隊第八隊跟進，暫未有人被捕。