銅鑼灣餐廳女職員遭經理非禮　發文控訴遭人勸阻報警　警拘32歲男

有網民在社交平台Threads發文，憶述較早前在銅鑼灣一間餐廳做兼職期間，遭酒吧男經理先以言語性騷擾，其後再摸臀部非禮。事主報警追究，其間卻被餐廳經理勸阻指：「每個人都會犯錯。」並連同多名管理層施壓，事主直言感受到人性醜惡。但該名網民最終決定報警求助。網民紛紛留言鼓勵和安慰事主，稱讚她勇敢。



警方回覆《香港01》查詢指，事件中一名32歲男子涉嫌非禮被捕。該名男子已獲准保釋候查，須於10月下旬向警方報到。



事主在社交平台憶述事件經過，並展示報案編號等資料。（Threads圖片）

根據事主所述，事發於今年6月26日，她在銅鑼灣一間餐廳做兼職，當她在酒吧出入口位置重新裝滿咖啡杯期間，疑擋住酒吧男經理去路，對方笑住說：「可唔可以俾我入。」然後更補充一句「唔係講鹹濕嘢」。事主為此感到奇怪，刻意避開對方。

同日午餐時段，事主經過員工通道往廁所時，該名男經理蹺腳坐在路中，沒有讓路的意圖。當事主行過時，感到右邊臀部被對方「特登掃咗一下」，事主連忙質問，但對方還笑住，然後才道歉。事主怒不可遏連問對方：「平時係咪都係咁樣騷擾女同事、有冇俾人投訴過？」對方似乎有恃無恐，笑笑口說：「冇喎，sorry。」

事主隨即向餐廳經理投訴及報警，惟經理曾勸說，指每個人都會犯錯，叫事主「唔好搞大件事」，餐廳「幾個office嘅人」（管理層）亦加入勸阻，要求事主重新考慮是否要報警。最終事主堅持報警，由警方立案跟進。事主於翌日看過餐廳閉路電視，影到該名酒吧經理「專登tag我屁股」。

事主在留言補充，受事件影響有PTSD，寄語曾經遭受性騷擾的女孩子，不要啞忍。（Threads截圖）

事主稱事後患PTSD 對異性留有陰影 籲女生不要啞忍

事主坦言感受到人性醜惡，她在帖文留言補充，事後她曾經求診，引述醫生稱她有PTSD（創傷後壓力症），除了醫療費數千元外，出街要著長袖和戴大帽才感到安心，對異性亦有陰影。她寄語曾經遭受性騷擾的女孩子，不要啞忍，「如果你遇到類似情況，記得你唔係一個人，出聲先係保護自己」。

網民紛紛留言鼓勵及安慰事主

有網民在帖文下留言，鼓勵及安慰事主，「有勇氣報警，叻」、「咁明目張膽都肯定唔係第一次啦，不知所謂」、「你嘅勇敢挺身而出係好難得可貴同值得的，都幾肯定依個賤種唔係第一次，但你令到佢有機會被繩之以法，你好叻」。

警方拘捕一名32歲男子 涉嫌「非禮」

警方回覆查詢稱，警方於6月27日接獲一名女子報案，指她於6月26日在灣仔新寧道一食肆內懷疑被一名男子非禮。灣仔警區刑事調查隊第八隊人員經調查後，於6月30日拘捕一名32歲男子涉嫌「非禮」。該名男子已獲准保釋候查，須於本月下旬向警方報到。

根據香港法例第200章《刑事罪行條例》第122條，「猥褻侵犯」（俗稱非禮罪）屬嚴重的可公訴刑事罪行，一經定罪最高可被判處監禁10年且留有案底。