清水灣狂飆時速120公里　警無人機「非追截式」執法　拘4人扣7車

警方東九龍總區交通部，於過去周末（10至11日）在清水灣大坳門路一帶展開代號「聯隼」的執法行動，重點打擊非法賽車及危險駕駛。行動中，警方運用無人機空中觀察，並實施「非追截」模式，共拘捕4名涉嫌危險駕駛的男子，並扣查7輛涉嫌違規或非法改裝的私家車及電單車，包括保時捷及寶馬。警方強調將持續擴大無人機執法範圍，嚴厲打擊嚴重交通罪行。



東九龍總區交通部於10月10日至11日，在清水灣大坳門路一帶進行代號「聯隼」的執法行動。（梁偉權攝）

警方表示，東九龍總區交通部留意到，近月區內有私家車非法賽車的活動出現，更有司機在社交平台發布危險駕駛的影片，藉此吸引流量。警方運用科技搜證，在區內作針對性的部署，制止違法行為的蔓延。

行動前，警方進行了深入的情報分析，鎖定目標車輛及潛在的非法賽車路線，同時調派無人機協助觀察及協調行動，並採取「非追截」模式，待時機成熟後，拘捕目標司機，以提升行動的安全性。

東九龍總區交通部高級督察潘俊豪指，行動中，一共拘捕4名司機，涉嫌「危險駕駛」，包括兩名本地男子、兩名非華裔男子，年齡介乎20至33歲。 涉案的3部私家車及1部電單車被扣留，作進一步檢驗。此外，另有3部涉嫌非法改裝的電單車在上址聚集，同樣被扣留作進一步檢驗。

據悉，涉案車輛在限速50公里的路面上，最高時速往往高達110至120公里，調查亦發現部分危險駕駛行為，例如有兩輛私家車緊貼地行駛，對路面構成危險。現階段調查顯示，未接獲有其他途經車輛受波及或事故報告。有關違法飆車行為多數發生在星期五、六、日的夜間時段，以避開日間的繁忙交通。

消息指，警方部署約8小時成功埋伏並拘捕目標人物。

警方東九龍總區交通部高級督察潘俊豪交代案件。（梁偉權攝）

東九龍總區交通部會繼續以情報主導、科技協作的模式，部署執法行動，並將無人機協作執法的範圍，由觀塘繞道一帶拓展至清水灣大坳門路一帶。警方將繼續在區內的交通黑點重點執法，預防及打擊非法賽車及危險駕駛這一類的嚴重交通罪行。

警方強調，非法賽車及危險駕駛是極之不負責的駕駛行為，相關行為是嚴重的交通罪行，這一類的司機往往高估了自己的駕駛能力，將馬路當成是賽道。一旦發生意外，必定會對司機本人及其他無辜的道路使用者構成嚴重的生命威脅。