電壓驟降｜消防接大量求助跨區救援　困𨋢最長逾1小時到場3人送院

今午（13日）1時09分，中電連接荔枝角至慈雲山的一組40萬伏特供電線路，錄得短暫電壓驟降。消防處自下午1時10分起，接獲179宗有人被困升降機及40宗火警鐘鳴響報告，至下午約3時完成處理所有事故。



消防處署理副消防總長（機構策略）容偉明，召開記者會交代事件時表示，由於接獲大量市民求助，處方於下午2時10分啟動處長指揮室，調派額外資源處理。部分求助個案需調派其他區域的人員到場救援，故處理火警鐘鳴響個案，最長要49分鐘後到場；而處理困𨋢求助個案，最長更要在約1小時20分鐘後，始能趕抵現場。



中電電壓驟降導致多區有市民被困升降機或有火警鐘鳴響，消防處署理副消防總長（機構策略）容偉明交代消防處救援行動詳情。（林振華攝）

容偉明又指，事故中共有4名老婦（68至71歲）因被困升降機而需要緊急救護服務，涉及4宗不同的困𨋢個案。她們主要是感到不適或氣促，其中一人即埸接受救護員檢查後，表示毋須送院；其餘3人送院治理，當中一人被發現血壓高。

中電電壓驟降導致多區有市民被困升降機或有火警鐘鳴響，消防處署理副消防總長（機構策略）容偉明交代消防處救援行動詳情。（林振華攝）

消防處自下午約1時10分起接獲多宗報告，指疑因電壓驟降，致多區有人困𨋢或有火警鐘鳴響。在下午1時10分至20分的10分鐘內，處方接獲55宗有人困𨋢及22宗火警鐘鳴響，主要涉及油尖旺區。該處接報後立即調派資源救援，並在下午2時啟動支援中心回撥機制，就處理中的個案，每15至20分鐘分鐘致電求助市民跟進情況。由於接獲大量求助，處方至下午2時10分啟動處長指揮室，調派額外資源處理。截至下午3時，消防處已分別處理179宗困𨋢及40宗火警鐘鳴響報告，現時已完成處理所有相關事故。

中電電壓驟降導致多區有市民被困升降機或有火警鐘鳴響，消防處署理副消防總長（機構策略）容偉明交代消防處救援行動詳情。（林振華攝）

中電表示，今日下午約1時09分，中電連接荔枝角至慈雲山的一組40萬伏特供電線路錄得短暫電壓驟降，其間電力供應沒有中斷。由於受影響系統屬高壓線路，九龍及新界部分地區亦有機會受電壓驟降影響。

電壓驟降期間，部分客戶可能會遇到燈光轉暗或閃爍情況；一些對電壓改變較敏感的電力裝置，或會因啟動保護裝置而暫停運作。中電工程團隊正調查事故成因，並就事件引起客戶不便致歉。

▼10月13日中電電壓驟降．尖沙咀困𨋢事故▼



下午1時許，尖沙咀柯士甸道105號百安大廈疑受中電電壓驟降影響，兩名女子被困升降機約20分鐘，消防到場救出兩人，她們沒有受傷，毋須送院。

尖沙咀柯士甸道105號百安大廈兩名女子被困在升降機內約20分鐘。消防接報到場打開升降機門。（翁鈺輝攝）