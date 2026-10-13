海關搗觀塘私煙倉　檢43萬支煙值$194萬　拘捕起訴63歲女清潔工

香港海關昨日（12日）在觀塘搗破一個懷疑私煙貯存倉庫，檢獲約43萬支懷疑私煙，估計市值共約194萬元，應課稅值約142萬元，並拘捕一名報稱任職清潔工的涉案63歲本地女子。她已被落案起訴，明日（14日）在觀塘裁判法院提堂。



海關起獲一批私煙。（海關圖片）

海關人員昨日下午在觀塘進行反私煙行動，於宜安街截查一名可疑女子，在其背包內搜獲1,200支懷疑私煙。海關人員遂拘捕該名63歲、報稱清潔工人的本地女子，及押解她到其位於附近唐樓的住宅單位搜查，並再檢獲約43萬支懷疑私煙。

案件仍在調查中，海關會繼續追查該批私煙的來源，不排除會有更多人被捕。

海關亦會繼續根據風險評估和情報分析從源頭堵截，並透過針對貯存及分銷販賣多管齊下的執法策略，致力打擊私煙活動。海關強調買賣私煙同屬違法。根據《應課稅品條例》（第109章），任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑私煙活動。