海關破跨境轉運$760萬冒牌錶　全球50隻RICHARD MILLE僅賣$26萬

海關打擊跨境轉運冒牌手錶活動，檢獲約7,000件冒牌貨，當中大部份為貴價手錶，包括冒認RICHARD MILLE、PATEK PHILIPPE、PIAGET及ROLEX等，市值約760萬元，部份甚至有偽冒品質檢測鑑定證書及簽帳單據，做工精細，難分真假。海關發現，走私手錶呈上升趨勢，均涉及熱門、具炒賣價值的高價錶，相關冒牌貨料運往中東及北美地區。而海關更發現，其中一隻為全球限量50隻的RICHARD MILLE手錶，原價為723萬元，冒牌貨僅賣26.8萬元。



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海關版權及商標調查科版權及商標跨境調查組第三隊調查主任楊鐵楓指，海關於9月28日至10月13日，一連15日採取代號「時盾」的特別行動，打擊跨境轉運冒牌手錶的活動，檢獲約7,000件懷疑冒牌及侵權貨物，包括手錶、衣服及手機等，估計市值約760萬元，行動中一名收貨人被捕。

走私手錶呈上升趨勢 涉及高價熱賣款式 料運往中東北美

楊指出，海關經過情報分析及調查，發現走私手錶類物品有明顯上升趨勢，當中涉及特別高價的熱賣款式，運往中東及北美巿場。另一方面，不同類型的世界盛事舉辦期間所衍生對不同類型商品的需求，例如世界各地在每年不同月份舉辦與奢侈品有關的展覽及銷售活動。這類盛事帶動消費者對新發布或熱門奢侈品關注度或需求上升，以至熱門、高質素的手錶需求亦會大幅上升。 不法分子利用此機會速銷相關物品，意圖魚目混珠，以假貨欺騙一般消費者。

檢獲的冒牌手錶中，以這款RICHARD MILLE品牌最貴，附有單據顯示賣26.8萬元。（蔡正邦攝）

有見及此，海關展開為期兩周，針對性的執法行動，透過情報分析及風險管理，加強打擊不同層面跨境轉運冒牌物品的活動。另一方面與物流業界加強合作，重點檢查不同物流中心高風險轉口貨物。

行動期間，海關得到物流業界的合作，成功在多個物流中心及快件中心偵破16宗冒牌手錶及物品的案件，全部將轉運到海外，目的地主要為中東及美洲地區。

其中一次行動為10月7日，海關在新界區一間快件公司檢獲一票準備出口往美國的貨物，當中400多件為冒牌貨，包括手錶、銀包及手提電話等；調查得知是由葵涌一間物流公司寄出。海關於翌日（8日）再檢獲另一票由美國寄到此公司的貨物，當中有20件冒牌衣服。

海關於10月9日對此公司進行監控遞送行動，拘捕一名65歲收貨男子，並再搜出600多件冒牌物品，包括手錶、手袋及銀包等。這宗案件共檢獲1,000多件冒牌物品，價值約52萬元；案件仍在調查中，被捕人正保釋候查。

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不法分子對應鐘錶類展覽盛事 檢獲熱門及炒賣款式

海關發現不法分子的犯案趨勢，是對應國際性奢侈品，特別是鐘錶類的展覽盛事，今次檢獲的冒牌貨中部份是非常熱門，並涉及炒賣的款式，當中有部分檢獲的手錶附有整套錶盒、國際保用證書（俗稱「出世紙」）或保用卡配件，部份甚至附有偽冒品質檢測鑑定證書及信用卡簽帳單據。它們做工精細，一般消費者難分真假。

相比以往轉口的冒牌貨品，大部分均轉運到歐美地區，今次檢獲的貨品超過一半轉運到中東地區，種類亦由以往的衣服鞋履手袋，轉為高價奢侈品，例如手錶等高價值物品。

另外，今次檢獲物品一般用快件渠道寄往海外地區，利用快速物流作賣點，盡快送到消費者手上，藉此圖利。

全球50隻限量版RICHARD MILLE 原價723萬 冒牌貨26.8萬

由海關檢獲的冒牌貨可見，當中一隻RICHARD MILLE附有單據，顯示售價26.8萬元。根據網上資料，這款RICHARD MILLE 21-02 Aerodyne加勒比海藍為石英纖維限量版，正價全球只有50隻，官方定價約92.8萬美元（折合港幣723萬元），而且只限品牌的貴賓VIP訂購。

海關呼籲市民光顧信譽良好的商舖，如發現有侵權活動，可致電海關1828080或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑侵權活動。

根據《商品說明條例》，任何人進出口冒牌物品，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。