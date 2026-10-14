有片︱屯公平治高速追逐　Tesla 時速216公里狂飆　2男危駕被捕

本周有人將車CAM影片上載至社交平台的限時動態，並配上文字「唔好X啦benz佬」，片中顯示時間為10月11日早上6時44分，當時一輛平治私家車在馬路上高速追逐前方一輛藍色私家車，期間兩車左右切線，其間未見平治私家車打燈提示。同時，從片中顯示的車速變化，藍色私家車在短短30秒由時速35公里每小時，加速至時速216公里每小時，狀甚驚險。



新界南總區交通部執行及管制組特遣隊人員在網上發現到相關短片，今日（14日）以涉嫌「危險駕駛」在屯門區拘捕兩名分別31歲及32歲的本地男子。行動中，兩輛涉案私家車已被扣查作進一步檢驗。



新界南總區交通部執行及管制組特遣隊人員早前留意到網上流傳一段短片，顯示兩輛私家車於10月11日早上在屯門公路（往九龍方向）以遠超路面速度高速行駛及胡亂切線，嚴重危害其他道路使用者的安全。

人員透過深入情報分析及翻查大量閉路電視片段，今日（14日）展開代號「徹剿」（TOTALASSAULT）行動，拘捕2名涉案男子。兩名被捕男子已獲准保釋候查，須於11月中旬向警方報到。

新界南總區交通部執行及管制組特遣隊人員網上到相關短片，今日（14日）以涉嫌「危險駕駛」在屯門區拘捕兩名分別為31及32歲的本地男子。（警方提供圖片）

行動中，兩輛涉案私家車已被扣查作進一步檢驗。（警方提供圖片）

根據香港法例第374章《道路交通條例》，「危險駕駛」屬嚴重罪行。任何人在道路上危險駕駛汽車，一經定罪，最高可被判處罰款2.5萬元及監禁3年。

警方重申，超速、胡亂切線等危險駕駛行為極為自私，不但嚴重威脅自身安全，更對其他道路使用者構成極大危險。警方對任何罔顧道路安全的違法行為絕不姑息，定必嚴正執法。警方呼籲駕駛人士切勿以身試法。