青富苑青隆閣爆水管　8部𨋢停用逾半日　居民呻：好攰唔行上去

昨日（14日）晚上11時許，青衣青富苑青隆閣食水泵房爆水管，大量淡水湧出，波及地下停車場及大堂，8部升降機需要暫時關閉。今早（14日）管理處安排維修工人抽走積水並進行搶修，至約中午12時許重開其中一部高層升降機，待維修工人檢查完畢後，將陸續重開升降機供各樓層住戶使用。惟升降機由昨晚11時許開始停用，今早返工返學時間住戶需要徒步落樓。



從讀者提供影片可見，昨晚11時許LG1升降機大堂頓變澤國，即使放有沙包，仍然有水不繼湧出，滲至停車場位置。從閉路電視亦可見，升降機地面呈反光，疑出現積水。

從讀者提供影片可見，昨晚11時許LG1升降機大堂頓變澤國，即使放有沙包，仍然有水不繼湧出，滲至停車場位置。（讀者提供）

從閉路電視亦可見，升降機地面呈反光，疑出現積水。（讀者提供）

青衣青富苑青隆閣食水泵房爆水管，大量淡水湧出，波及地下停車場及大堂，8部升降機昨晚11時許暫時關閉。（讀者提供）

《香港01》記者今日到現場了解，大批工人正在搶修。管理處貼上通知，由於青隆閣LG1食水喉爆裂事故，大量食水湧入升降機槽，升降機底部現積水，因安全理由需暫時使用升降機，現時已派員抽走積水及進行緊急維修。據知，區議員及關愛隊今早曾派員到場了解；管理處亦提供送飯及陪同長者出入服務供有需要住戶。

大批工人正在搶修，至約中午12時許重開其中一部高層升降機。（黃學潤攝）

管理處貼上通知，由於青隆閣LG1食水喉爆裂事故，大量食水湧入升降機槽，升降機底部現積水，因安全理由需暫時使用升降機，現時已派員抽走積水及進行緊急維修。（黃學潤攝）

青隆閣樓高40層，今早返工返學時間沒有升降機，住戶需要行落樓。住在21樓的林小姐今早7時送小孩上學，無奈只好「慢慢行」。直至下午1時許，林小姐留在公園位置休息，她打算等待升降機恢復後才回家，大呻：「坐喺到唔行上去啦，好攰！」