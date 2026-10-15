退休六旬漢誤墮網戀　心痛「親愛的」撞車留院　300日內失$700萬

過去兩周，警方共接獲逾40宗網上情緣騙案，總損失金額逾$1,400萬。其中一名六旬退休漢誤墮網戀，被「親愛的」以撞車、留院等藉口借錢，在相識不夠300天內被騙去近$700萬元。



警方在Facebook專頁「守網者」發帖，指近日一名六旬退休漢於WhatsApp收到陌生訊息。對方用美女相片做頭像，自稱是新加坡商人，以「不小心加錯電話號碼」為由，希望能夠與事主成為朋友。其後，雙方由閒聊瑣碎事，到每日噓寒問暖，再互稱「親愛的」，短時間內發展成網上戀人。

當雙方建立信任後，騙徒開始以「撞車」、「留院」、「周轉困難」等意外為藉口，頻頻向事主借錢，並承諾會全數償還。事主出於同情及愛意，於相識不夠300天內，先後按素未謀面的「戀人」指示，轉賬逾150次去不同的戶口。直到騙徒突然失聯始知受騙，最終損失近$700萬。

守網者提醒巿民：

1.收到陌生訊息時，應保持戒心，務必核實對方身份

2.切勿被甜言蜜語沖昏頭腦，時刻保持理性

3.當「戀人」的意外接二連三發生，每次都向你求助，這不是意外，而是騙局

4.素未謀面的「戀人」一旦提及借貸或轉賬，請即停一停、諗一諗

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