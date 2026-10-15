有片｜北角小貓被困外牆冷氣機頂　消防升雲梯解困：生命無分大小

寵物主人必須時刻留意家中門窗。香港消防處於社交平台分享，昨日（14日）接獲市民求助，指北角一幢大廈有一隻貓咪被困於窗外。消防員接報後迅速趕抵現場，發現貓咪被困於外牆冷氣機頂，期間更多次探出頭來四處張望，險象環生。消防員最終成功將貓咪救回安全位置，平安重返主人懷抱。消防處事後於社交平台發布救援短片，並強調「生命無分大小」，獲大批網民派心讚好。



香港消防處於Facebook專頁上載一段短片，名為「喵星人拯救行動」。（消防Facebook圖片）

香港消防處於Facebook專頁上載一段短片，名為「喵星人拯救行動」。帖文指出，事發於10月14日，消防處接獲市民求助，指北角一幢大廈發生動物被困事件。一隻家貓疑意外走出窗外，被困於狹窄的外牆冷氣機頂上，處境進退兩難。

從處方描述可見，當時貓咪匿藏在冷氣機頂，期間更不斷「伸個頭出嚟望」，因位處高空，隨時有失足墮樓的危險，情況相當危急。

消防員迅速營救化險為夷 人貓平安重逢

消防人員迅速趕到現場展開救援行動。經過一輪營救後，消防員成功將貓咪安全救起，順利化險為夷。經初步檢查後，確認該隻貓咪身上並無受傷，目前已經平安重返主人懷抱，結束一場虛驚。

消防處籲保護動物：生命無分大小

消防處在帖文中特別標註「守護毛孩生命」，並強調「生命無分大小，等我哋守護每一條生命」。處方亦藉此機會呼籲廣大市民，如果發現有動物被困於危險地方，切記盡快聯絡消防處或相關部門求助。

愛護動物協會過去統計顯示，2024年接獲的274宗「危站貓」個案中，有兩成以上在救援人員趕抵前已墮樓身亡。動保團體多次警告，貓咪身體結構柔韌度極高，素有「頭過身就過」之稱，一般鋁合金窗花的縫隙根本不足以阻擋貓咪鑽出。針對同類高空危機，愛護動物協會曾呼籲所有飼主，必須在家中窗戶及露台裝設堅固耐抓的安全金屬窗網，網孔闊度切勿超過4厘米，四邊封緊及上鎖。