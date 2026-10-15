沉香投資騙局｜帶投資者赴大馬睇種植園　枕頭賣$8000精油每支2萬

《香港01》昨日（14日）報道，一名來自馬來西亞男子，2013年在香港創立一個集團，聲稱在大馬投資沉香產業 ，生產茶、枕頭、精油等產品，但同時推出多種財務產品、有「優先股」、又供人認購沉香樹，再自稱會到美國上市而需要集資，實際上這間公司是層壓式吸納市民投資。



警方拘捕2男4女，牽涉21宗案件、涉款達1400萬元。消息稱，被捕人包括姓葉馬來西亞籍男子及一名姓楊女經理。警方透露，集團會安排投資者考察團，赴大馬的疑似沉香樹種植園，亦會給投資者見到公司的沉香產品，包括沉香枕頭，售價高達8,000元一個；而沉香精油，更高達2萬元一支。



集團聲稱，由當地公司負責生產和售賣沉香產品，例如有沉香飾物、精油、茶葉等。（梁偉權攝）

商業罪案調查科總督察盧愛健在記者會上透露指，商罪科接手相關案件後，隨即展開深入調查及情報分析，於昨日（14日）採取拘捕行動，一共拘捕6名人士，包括2男4女，年齡介乎52至66歲。他們涉嫌招募投資者及推廣投資計劃的骨幹成員，主謀為一名持有外國護照的60歲男子。警方現正調查各人在案件的角色及分工，包括公司的營運、項目推廣、招募投資者及處理投資者的款項。

行動期間，警方搜查涉案公司位於觀塘的辦事處及倉庫，以及被捕人士住所。警方發現相關辦事處所仍然在運作中，檢獲約54萬元現金、25部手提電話、電腦，大量投資合約及不同類型的思疑沉香產品等。目前，警方正對檢獲的電子設備進行詳細法證檢驗，並聯絡其他受害人，以獲取更多與案件相關的資料。另外，警方亦留意到證監會已於10月14日，將涉案公司列入可疑投資產品警示名單。

集團聲稱，由當地公司負責生產和售賣沉香產品，例如有沉香飾物、精油、茶葉等。

盧愛健指，警方留意到，詐騙集團有以下「套路」吸引市民投資。首先，騙徒會舉辦投資講座，主打一些實體的業務，令投資者較容易明白公司的運作，如今次以沉香樹種植；早前商罪科亦搗破另一詐騙集團：投資高科技咖啡設備。之後，集團可能會加入一些新興元素，例如虛擬貨幣在計劃中。

第二，為了增加投資者對於集團的信心，他們會安排一些考察團，例如去到一些疑似是沉香樹的種植園，亦都會給投資者看到公司研發的一些產品。涉案公司網站顯示，一些疑似是沉香的產品，包括有沉香枕頭，售價是8000元一個；而沉香精油的價錢更加是高達2萬港元一支。盧愛健亦對此質疑：「售價如此高昂，到底它的實際銷量又去到怎樣？」第三，騙徒會舉辦很多「聯誼」活動，例如酒樓聚餐、免費旅行，以營造「感情攻勢」。

警方商業罪案調查科警司朱銘麟（左）及總督察盧愛健（右）交代案件。（梁偉權攝）

盧提醒市民，即使與公司員工熟絡，亦不等於公司可靠。投資前須要冷靜評估風險、了解公司的營運。公司所銷售產品情況、是否有相關監管等。不要因為聽到一些高回報、保證回報，又或者是跟風，因為朋友買了而自己就買。

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此外，警方留意到此類騙案往往針對長者，故提醒市民應該多關心身邊長者，留意他們有否參與可疑投資。如市民懷疑自己或者有親友墮入投資騙案，可以致電警方「防騙易」熱線18222，或致電商罪科訛騙案調查組8B隊，電話是2860 4855。

涉案公司不時帶投資者聚會、宴會、旅行甚至考察團等。

被捕人包括涉案集團姓葉創辦人。（官網截圖）

《香港01》昨日（14日）報道，一名來自馬來西亞的姓葉男子，2013年在香港創立一個集團，聲稱在大馬投資沉香產業 ，生產茶、枕頭、精油等產品，但同時推出多種財務產品、有「優先股」、又供人認購沉香樹，再自稱會到美國上市而需要集資。

實際上這間公司是層壓式吸納市民投資，美國上市的只是「場外交易」股票，苦主由入市至今，股價大跌99.99%，根本無在納斯達克等主板上市。公司已無法支付財務產品利息達11個月，騙局9月爆煲，多名苦主報警。

消息稱，被捕人包括姓楊女經理。（黃學潤攝）